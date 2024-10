Sedmica počela novim rekordima

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak Dow Jones i S&P 500 indeks dostigli nove rekordnenivoe, jer su ulagači optimistični na početku sezone objave kvartalnih poslovnih rezultata banaka i kompanija.

Dow Jones je ojačao 0,47 odsto na 43.065 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,77 odsto na 5.859 bodova, a Nasdaq indeks 0,87 odsto na 18.502 boda, prenosi Hrportfolio.

Novi rekordi S&P 500 i Dow Jones indeksa zahvaljuju se optimizmu ulagača, jer je u petak sezona objave kvartalnih poslovnih izvještaja dobro počela, s obzirom na to da je nekoliko velikih banaka objavilo bolje nego što se očekivalo rezultate u trećem tromjesečju.

Ove sedmice će izvještaje objaviti više od 40 kompanija i banaka, a ulagači se nadaju nastavku niza dobrih rezultata, koji bi opravdali dosadašnji snažan rast cijena dionica.

Analitičari procjenjuju da će zarada kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju u prosjeku biti veće za 4,9 odsto u odnosu na isto prošlogodišnji period.

Najviše su u ponedjeljak porasle cijene dionica tehnoloških divova. Tako je cijena proizvođača čipova Nvidie skočila više od dva odsto, na rekordne nivoe, dok su dionice Alphabeta, Applea, Microsofta i Tesle porasle između 0,6 i 1,6 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,47 odsto na 8.292 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,69 odsto na 19.508 bodova, a pariski CAC 0,32 odsto na 7.602 boda.

