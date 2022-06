SDP pokreće inicijative za stabilizaciju cijena peleta za domaće potrošače

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokratska partija (SDP) će tokom naredne sedmice pokrenuti inicijative kojima će se zaustaviti dalji rast cijena peleta i stanje u toj oblasti normalizovati poslije ekstremnog rasta cijena ove godine.

Član Predsjedništva SDP-a, Mirko Stanić, kazao je da se cijene, sa 160 do maksimalno 180 EUR tokom prošle godine, danas kreću i do 350 EUR za tonu.

“Razloga za povećanje do ovog nivoa svakako ima, ali svakako da je ključni ogromni izvoz iz Crne Gore, jer su skoro sve zemlje u okruženju zabranile izvoz peleta zbog zaštite domaćih potrošača”, naveo je Stanić u saopštenju.

On je rekao da je Crna Gora, s druge strane, smanjila akcize na gorivo 50 odsto, stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV) 66 odsto, dok je cijena struje – glavnog energenta ostala na istom nivou.

“Pa ako i ima razloga za povećanje cijene, ona ne može biti 150 odsto veće nego prošle godine”, smatra Stanić.

On je rekao da su hiljade crnogorskih porodica koje za ogrjev koriste pelet veoma pozitivno reagovali na informaciju da je Skupština, na predlog SDP-a, smanjila stopu PDV-a na pelet sa 21 odsto na sedam odsto.

“Umjesto smanjenja, danas dobijaju dvostruko veće cijene nego prošle godine. Zbog toga je potrebna hitna reakcija koju ćemo inicirati i voditi do kraja, kako se ne bi desilo da crnogorske porodice postanu žrtve želje za ostvarivanje velikog profita”, kazao je Stanić.

On je naveo da proizvodnja peleta u Crnoj Gori, inače, prelazi 87 hiljada tona, dok je domaća potrošnja svega 19 hiljada tona, tako da skoro 80 odsto proizvodnje ide u izvoz.

“Državno opredjeljenje da se ugalj i drva zamijene peletom, kao ekološki prihvatljivim, bez proizvodnje štetnih čestica i dima i podsticaji za kupovinu i ugradnju peći, kao i plaćanje 50 odsto cijene za građane Pljevalja dovoljan su razlog da se ovim pitanjem ozbiljno i sistemski posvetimo”, ocijenio je Stanić.

On je zaključio da samo kroz taj pristup svi možemo biti na dobitku – i građani kroz prihvatljive cijene grijanja za narednu sezonu i proizvođači sa korektnim uslovima privređivanja i mogućnostima zarade i država kroz veće zapošljavanje i poreze.

