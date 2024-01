Šćuric: Koncesija najgore rješenje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi u Crnoj Gori ni u kom slučaju ne smiju ići pod koncesiju, ocijenio je vazduhoplovni analitičar, Alen Šćuric.

On je naveo da je davanje aerodroma u koncesije cilj vlasnika moći kojima se teško oduprijeti, pa su loši primjeri ovakvih poslovnih aranžmana vidljivi u gotovo svim većim državama bivše Jugoslavije.

Šćuric u razgovoru za Radio Crne Gore smatra da je sa strateškim aerodromima suludo ući u koncesiju i da sve što je napravljeno i sa Beogradom i sa Zagrebom i sa Ljubljanom, Skopljem i Prištinom je bila ogromna greška.

“A evo to se sad radi u Crnoj Gori i to se radi i u BiH. Morate znati jednu stvar. Vlasnici moći, dakle Amerika i Evropa su odlučili da će aerodromi u Crnoj Gori i u BiH ići u koncesiju i tu niko neće pitati lokalne političare. Oni su slabi, korumpirani, zapravo ništa ne znaju u nekakvim globalnim okvirima i naravno da će veliki igrači napraviti pritisak na njih. Bilo da se radi o mitu, korupciji, bilo da se radi o ucjenama, bilo da se radi o bilo kakvim političkim pritiscima i to će se desiti”, objasnio je Šćurić.

Ako se, kako je kazao, to desilo u bitno većim državama kao što su Hrvatska i Srbija, onda će se to svakako desiti u Crnoj Gori, prenosi portal RTCG.

“Samo pitanje je da li interes za aerodrome imaju veliki igrači i u Podgorici i u Tivtu ili samo u jednom od ta dva. Ako je jedno od ta dva, onda je sigurno da je u pitanju aerodom u Podgorici, Tivat sigurno nije”, naveo je Šćuric.

On je rekao da uopšte ne vidi da ima načina da se ne desi koncesija i ovo što gledamo su zapravo igrokazi vlasti koji kažu da moraju donijeti odluku i procijeniti da li je to dobro ili ne.

“Budite sigurni da ta vlast je trenutno stava da to mora ići u koncesiju i da će to sprovesti. Samo pitanje je koliko će to brzo biti napravljeno i da li će se naći dobar koncesionar. Ja ne smatram da postoji dobar koncesionar. I najbolji koncesionari u Evropi kao što je Fraport, Vansi i ADP su pokazali da su katastrofalni u regiji i da su napravili enormne greške, enormne negativne stvari. U Beogradu čupaju kosu zbog Vansija, u Zagrebu stagnira aerodrom zbog ADP-a. Fraport u Ljubljani je napravio najlošiji aerodrom u Evropi, koji ima daleko najmanji obim prometa u poređenju sa 2019. godinom”, kazao je Šćuric.

On je naveo da ne vidi da išta pozitivno Crna Gora može dobiti i sa najboljim koncesionarima.

“Da ima pameti, pa da se odabere jedan od manjih loših koncesionara i da se država zaštiti koncesijskim ugovorom. Crna Gora je u prvom redu turistička zemlja, ona živi od turizma, više od 25 odsto proizvoda nacionalnog dohotka je od turizma. Ona je ekstremno daleko od Evrope, putnici ne mogu putovati autom ili im treba bar 24 sata autom da dođu do Crne Gore. Željeznica je u katastrofalnom stanju, brodovi su još lošiji. Znači u tom kontekstu ostaje samo vazdušni promet za dovođenje turista. Da li onda riskirati stvarno sa koncesionarom i dobiti fijasko kao što se dobio u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani i ostalim gradovima i riskirati i turizam i opštu ekonomiju i život Crne Gore, mislim da je to užasno glupo”, smatra Šćuric.

Posebno, kako je kazao, što su Aerodromi Crne Gore profitabilni, što oni sa svojim profitom mogu sami izgraditi cijelu infrastrukturu kada je potrebno nekih 140 miliona po njihovoj procjeni, što mogu u deset godina prikupiti, kreditno se zadužiti i vratiti u deset godina.

“Užasno je glupo u tom kontekstu davati aerodrome u koncesiju. Profitabilni su bili i oni u Zagrebu i u Beogradu, pa čak i u Ljubljani. I mogli su svojim novcima izgraditi svoje terminale i ostalu infrastrukturu, pa eto nisu, nego su se dali u koncesiju, jer kao što su rekli političari, tu se apsolutno niko ništa ne pita. I oni jednostavno moraju donijeti odluku ako žele i dalje funkcionisati i biti i dalje političari. I nažalost, evo to je tako. I vlasnici moći u svijetu kada to odluče, tu vam pomoći nema”, zaključio je Šćurić.

