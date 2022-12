Saša Radović vršilac dužnosti direktora To Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas za vršioca dužnosti izvršnog direktora kompanije To Montenegro imenovala Sašu Radovića.

Istovremeno, Vlada je konstatovala prestanak funkcije dosadašnjoj vršiteljki dužnosti direktorice, Dragani Frantov Nikolić.

Radović je bio višegodišnji direktor Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Frantov Nikolić imenovana je u aprilu za vršiteljku dužnosti direktorice To Montenegra.

Dotadašnji direktor, Predrag Todorović, podnio je 21. februara Odboru direktora i Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjev za sporazumni raskid ugovora.

