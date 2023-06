Saradnju usmjeriti na optimizaciju javnog sektora i upravljanje javnim dugom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ne treba da isključuje formalni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), saopštio je guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, komentarišući moguće modalitete podrške te organizacije državama članicama u uslovima aktuelnih kriza.

On je na konferenciji na visokom nivou u Dubrovniku, koju su organizovali Hrvatska narodna banka i MMF, naveo da bi dodatna saradnja trebalo da bude usmjerena na optimizaciju javnog sektora i upravljanje javnim dugom.

Žugić je poručio da bi rast zarada trebalo da bude u liniji sa kreiranjem nove vrijednosti i sa rastom produktivnosti.

Iz CBCG je saopšteno da je konferencija pod nazivom Kreiranje politika u nemirnim vremenima: podsticanje otpornosti u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, okupila ministre finansija i guvernere centralnih banaka zemalja regiona, visoke zvaničnike MMF-a, Svjetske banke (SB), Evropske komisije (EK), Evropske investicione banke (EIB) i drugih međunarodnih organizacija, te cijenjene akademike iz više evropskih zemalja.

Jedan od panelista konferencije bila je i generalna direktorica MMF-a, Kristalina Georgieva.

„Tokom tri panela, učesnici konferencije razgovarali su o ključnim izazovima sa kojima se region suočava, među kojima su izdvojeni geopolitička fragmentacija, šokovi u snabdijevanju poput aktuelne energetske krize i ubrzane klimatske promjene“, navodi se u saopštenju.

Kroz intenzivnu diskusiju, sagledavane su opcije za prevazilaženje pomenutih izazova, uz pomoć adekvatnih fiskalnih, monetarnih i strukturnih politika.

Zaključeno je da sve zemlje treba da jačaju otpornost na šokove kroz sprovođenje politika usmjerenih na blagovremeno identifikovanje rizika, diverzifikaciju kanala snadbijevanja, povećanje nivoa međunarodnih rezervi i snaženje javnih finansija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS