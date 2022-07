Saradnjom u oblasti inovacija dodatno učvrstiti odnose dvije prijateljske zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i San Marino će potpisati Sporazum o bilateralnoj naučno-tehnološkoj saradnji, koji je od izuzetnog značaja za obje zemlje, dogovoreno je na sastanku crnogorske ministarke nauke i tehnološkog razvoja Biljane Šćepanović i predstavnika zvanične delegacije San Marina.

Šćepanović se sastala sa ministrom industrije, zanata, trgovine, istraživanja, tehnologije i pojednostavljivanja propisa San Marina Fabiom Rigijem – članom zvanične delegacije kapetana regenata San Marina, Oskara Mina i Paola Rondelija koja ovih dana borave u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Na sastanku je dogovoreno potpisivanje Sporazuma o bilateralnoj naučno-tehnološkoj saradnji, koji je još 2016. godine inicirala Crna Gora, koji je od izuzetnog značaja za obje zemlje.

Imajući u vidu da se i Crna Gora i San Marino nalaze na evropskom putu, ovaj Sporazum je još jedan korak ka ostvarenju tog cilja i dodatnom učvršćenju bilateralnih veza sa prijateljskom zemljom kakva je San Marino.

„Sporazum predstavlja pravni okvir koji omogućava zajedničke istraživačke projekte, mobilnost istraživača iz dvije zemlje, njihovo umrežavanje i zajedničko učešće u regionalnim, međunarodnim i evropskim programima i projektima poput Horizonta Evrope i COSTa“, kazala je Šćepanović.

Ona je dodala da se njime omogućava i razmjena naučnih informacija i dokumentacije, organizacija zajedničkih naučnih konferencija i radionica, kao i seminara.

Šćepanović je rekla da bi od izuzetnog značaja bilo i uspostavljanje zajedničkih naučno-tehnoloških centara, privremenih naučno-istraživačkih grupa i zajedničkih/privremenih inovacionih i preduzetničkih centara, uključujući i inkubatore što je obuhvaćeno predmetnim Sporazumom.

Rigi je naglasio važnost saradnje u oblastima istraživanja i inovacija između Crne Gore i San Marina. On je, takođe, istakao značaj Sporazuma i ocijenio da će on dati dodatni impuls jačanju odnosa između dvije zemlje.

Online putem se uključio predsjednik Fonda za inovacije San Marina, Lorenco Spadoni, koji je predstavio aktivnosti njihovog Fonda za podršku stvaranju i razvoju kompanija sa visokim tehnološkim sadržajem kroz stvaranje inkubatora, akceleratora i naučno-tehnoloških parkova.

Sastanku su prisustvovale i ambasadorka San Marina u Crnoj Gori, Kjara Kardonja, a putem video linka i direktor pravne službe Mikele Červelini i predstavnica Ministarstva industrije, Alice Andreini, te Smilja Kažić-Vujačić i Aleksandra Mugoša iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao i menadžerka za međunarodnu saradnju i finansiranje Inovacionog fonda Crne Gore, Snežana Šćepanović.

