Saradnjom do jačih veza u oblasti ekonomije i investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i turske Razvojne banke doprinijeće, kako su kazali njihovi predstavnici, jačanju bilateralnih veza Crne Gore i Turske u oblasti ekonomije i investicija.

Izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović boravi u zvaničnoj posjeti Razvojnoj banci Turske u cilju jačanja ekonomske saradnje između dvije finansijske institucije.

Na sastanku sa izvršnim direktorom i članom Odbora direktora, Ibrahimom Halilom Oztopom, istaknuto je da su IRF i Razvojna banka Turske posvećeni principima održivog razvoja i odgovornog poslovanja.

“Radović i Oztop razgovarali su o mogućnostima investiranja u sektore od strateškog značaja, s ciljem stimulisanja privrednog rasta i razvoja, izrazivši očekivanje da će saradnja dvije institucije u krajnjem doprinijeti jačanju bilateralnih veza između Crne Gore i Turske u oblasti ekonomije i investicija”, navodi se u saopštenju IRF-a.

Radović je istakla zadovoljstvo zbog mogućnosti saradnje institucije na čijem je čelu sa Razvojnom bankom Turske na projektima koji će pozitivno uticati na ekonomiju obje zemlje, sa posebnim naglaskom na odgovorno i održivo poslovanje.

Radović je navela da će kroz strateške projekte biti stvorena održiva radna mjesta, podstaknute inovacije i unaprijeđeno poslovno okruženje.

Öztop i Radović su razgovarali o ESG standardima i finansiranju u vezi sa klimatskim promjenama, složivši se oko važnosti integracije ovih principa u planiranje i implementaciju investicija kako bi se postigao održiv i dugoročan ekonomski rast.

Sagovornici su dogovorili i dalje korake za ostvarivanje navedenih planova, uz naglasak na transparentnosti i održivosti investicija.

