Saradnja preduslov za razvoj regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Slobodan protok robe, ljudi i kapitala unutar regiona može donijeti samo dobro svima, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Elektroprivrede (EPCG) i Elektroprivrede Albanije (KESH).

Sastanku su pored predsjednika Odbora direktora, Milutina Đukanovića, prisustvovali i član odbora direktora EPCG Tahir Đonbaljaj, direktor Direkcije za razvoj i investicije Ivan Mrvaljević i direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom, Darko Krivokapić.

Predstavnici energetske kompanije iz Albanije, koju su predstavljali izvršni direktor Ergys Verdho, direktor za trgovinu i proizvodnju Erald Elezi i direktor administracje, Besian Kadiu, osvrnuli su se na mogućnosti zajedničke saradnje, ali i zajedničke izazove, posebno imajući u vidu diversifikaciju izvora proizvodnje električne energije, trgovinu na berzama električne energije, a posebno interesovanje iskazali su za projekat Solari.

Đukanović je kazao da je projekat Solari dobio pohvalu sa svih energetskih instanci.

“Električna energija proizvodi se na mjestu gdje se troši, do sada, na dvije hiljade krovova kuća građana ugrađene su mini solarne elektrane, preko 20 megavati (MW) snage. U naredna dva mjeseca očekuje se instalacije do 30 MW po projektu Solari 3000+”, naveo je Đukanović i ponudio albanskim kolegama podršku.

Elezi je kazao da obje elektroprivrede imaju zajedničke izazove i da bi tješnjom saradnjom mogli ostvariti obostranu korist.

On je pohvalio projekat Solari i naveo da i oni, pored već definisanih projekata iz obnovljivih izvora energije, razmišljaju o sprovođenju sličnog projekta. Zajednički pravac razvoja predstavlja korišćenje postojećih hidroenergetskih struktura za postavljnje solarnih elektrana, što je albanska elektroprivreda već i uradila.

Diskusija se vodila i o zajedničkim izazovima u oblasti obnovljivih izvora energije – kapacitetu prenosnih sistema i balansiranju energije. Erald je predstavio projekte KESH-a koji su u planu, a Mrvaljević i Krivokapić su predstavili buduće razvojene planove EPCG.

Na Simpozijumu EPCG NET, koji se od 2. do 4. juna održava u Budvi, biće nastavljena razmjena znanja i iskustava o svim aktuelnim energetskim pitanjima i novim energetskim trendovima, a biće prisutni predstavnici svih elektroprivreda iz regiona.

