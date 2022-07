Saradnja između NTO i Turističke zajednice Kantona Sarajeva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) i Turistička zajednica Kantona Sarajeva potpisali su protokol o saradnji, što je, prema riječima potpisnika, tek prvi korak ka zajedničkom unapređenju turističke ponude dvije organizacije.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, kazala je da je zadovoljna potpisivanjem Protokola i ukazala na to da te dvije turističke organizacije imaju jako puno prostora za saradnju.

„Prije svega značajan prostor postoji na razvijanju i unapređenju zajedničkog turističkog proizvoda, ali i na zajedničkim nastupima na udaljenim tržištima. Postoje tržišta sa kojima kolege iz Sarajeva imaju ogromno iskustvo i mi ćemo kod njih pronaći korisne informacije, a postoje tržišta na kojima mi imamo zavidno iskustvo i vjerujem da će njima naše iskustvo biti korisno“, kazala je Tripković Marković.

Pored toga, kako je dodala, planiraju saradnju u oblasti međunarodnih projekata bilo da je riječ o bilateralnim projektima ili prekograničnoj saradnji.

Ona je, kako je saopšteno iz NTO, još jednom naglasila da je od najvećeg značaja nastup na međunarodnim tržištima.

„Iz razloga što nas turisti posmatraju kao jednu destinaciju, a da bismo u tome uspjeli, potrebno je da imamo riješene određene predispozicije. Tu prije svega mislim na unapređenje putne infrastrukture, graničnih prelaza te ovaj protokol o saradnji vidim kao prvi korak u unapređenju odnosa“, rekla je Tripković Marković.

Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Kenan Magoda, kazao je da će protokol koji je danas potpisan koristiti kao alat kako bi iskoristili iskustva koja NTO Crne Gore ima, pogotovo na EU projektima.

„Crnu Goru svaki Sarajlija smatra svojom zbog naše blizine i ljubavi koju imamo između dvije zemlje, tako da će našem timu vaše iskustvo pomoći da kreiramo nove ideje i da objedinimo turistički proizvod u jednu cjelinu i da sve ove ljepote koje imamo prezentujemo na stranom tržištu. Itekako imamo šta da pokažemo jer ovo što mi imamo u Evropi slabo ko ima samo moramo raditi na kvalitetnoj promociji“, kazao je Magoda.

Događaj je bio prilika da predstavnici Sarajevo film Festivala predstave festivalski program za ovu godinu.

Predstavnica Sarajevo Film Festivala Andrijana Copf, kazala je da se nada da će i ove godine na Festu ugostiti veliki broj crnogorskih građana.

„Festival se ove godine održava od 12. do 19. avgusta. Čekaju nas brojni programi, više od 200 filmova na skoro 20 lokacija u gradu, oko 50 filmova u takmičarskom programu i tu je naravno i atmosfera u gradu. Vjerujem da je sve ovo ono što čini atraktivnim Sarajevo Film Festival i crnogorskoj publici“, rekla je Copf.

