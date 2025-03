Saradnja EPCG, CEDIS i CGES u izgradnji Konsolidovanog Data Centra

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Ključne elektroenergetske kompanije Crne Gore, Elektroprivreda (EPCG), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), potpisale su danas Pismo o namjerama za stratešku saradnje na projektu izgradnje Konsolidovanog Data Centra (KDC).

Kako je saopšteno iz EPCG, ta inicijativa predstavlja značajan korak ka digitalnoj transformaciji crnogorskog elektroenergetskog sistema i stvaranju savremenog informacionog čvorišta.

“Ovim partnerstvom EPCG, CEDIS i CGES zajednički ulažu resurse i znanje kako bi kreirali tehnološki napredan sistem za upravljanje podacima i digitalnim uslugama”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će KDC biti smješten u industrijskom kompleksu Željezare Nikšić, u prostorima koje su već opredijeljene za tu svrhu.

„Pored primarne uloge u modernizaciji elektroenergetskih kompanija, razmatra se i mogućnost komercijalne upotrebe kapaciteta KDC-a za potrebe drugih institucija i kompanija”, navodi se u saopštenju.

Izvršni direktor EPCG Ivan Bulatović kazao je da taj projekat potvrđuje zajedničku viziju i odlučnost da se Crna Gora pozicionira kao tehnološki napredna zemlja.

“KDC nije samo infrastrukturni projekat, on je temelj digitalne transformacije koja će omogućiti precizniju analizu podataka, veću efikasnost u donošenju odluka i sigurniji elektroenergetski sistem”, rekao je Bulatović.

On je rekao da im je cilj da EPCG, zajedno sa partnerima iz CEDIS-a i CGES-a, stvori sistem koji je spreman za izazove budućnosti.

„Digitalizacija je nezaobilazan korak u modernizaciji sektora, a KDC je ključni segment tog procesa”, poručio je Bulatović.

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Ivanović naglasio je značaj saradnje između ključnih crnogorskih energetskih subjekata, ali i podrške drugim privrednim subjektima.

“Razvoj elektroenergetskog sistema ne podrazumijeva samo ulaganje u mrežu i kapacitete, već i u pametna rješenja koja omogućavaju veću fleksibilnost i sigurnost u radu”, rekao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, KDC će omogućiti bolju koordinaciju između kompanija, smanjenje operativnih troškova i unapređenje IT infrastrukture.

„Ovo je investicija koja donosi dugoročnu vrijednost za energetski sektor i crnogorsku privredu”, naveo je Ivanović.

Izvršni direktor CGES-a Ivan Asanović istakao je značaj projekta za stabilnost elektroprenosne mreže.

“Kroz ovaj projekat ne samo da digitalizujemo procese, već i stvaramo sistem koji će omogućiti efikasnije upravljanje elektroenergetskim resursima na nivou cijele države”, rekao je Asanović.

Kako je naveo, KDC predstavlja snažan iskorak u modernizaciji sektora i osigurava bolje povezivanje svih ključnih učesnika u elektroenergetskom sistemu.

„Vjerujem da će ovaj projekat, uz adekvatnu podršku i stratešku posvećenost svih učesnika, donijeti konkretne benefite i dodatno ojačati sigurnost i pouzdanost elektroenergetske mreže Crne Gore.”, istakao je Asanović

Kako se navodi u saopštenju, potpisnici sporazuma su već pokrenuli i prve aktivnosti koje se odnose na pripremu studije izvodljivosti koja će definisati tehničke i ekonomske parametre projekta.

Iz EPCG su kazali da će, na osnovu rezultata te studije, biti usvojen poseban Sporazum kojim će se precizirati naredni koraci u realizaciji KDC-a.

“EPCG, CEDIS i CGES nastavljaju sa strateškim investicijama u modernizaciju crnogorske energetike – za stabilniji, sigurniji i digitalno napredniji elektroenergetski sistem”, zaključuje se u saopštenju.

