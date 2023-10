Saradnja Crne Gore i Kine da bude spona u postavljanju trilateralne saradnje sa EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspješna saradnja Crne Gore i Kine može biti spona u postavljanju trilateralne saradnje u određenim projektima, koja bi uključivala i Evropsku uniju, ocijenjeno je na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića i kineskog ambasadora u Podgorici, Fan Kuna.

Fan je naveo da je Kina, pored oblasti za koje je prethodno iskazala interesovanje odnosno infrastrukturu, energetiku i obrazovanje, zainteresovana i za ulaganje u digitalnu infrastrukturu, kao i u mješovite projekte, koji bi obuhvatali više oblasti istovremeno.

On je tom prilikom predstavio svog novog savjetnika za ekonomska pitanja, Wanga Changjianga, čija uloga će, kako je kazao, biti da da dodatni impuls još boljoj ekonomskoj saradnji dvije prijateljske države.

Na sastanku je ocijenjeno da bi, budući da Kina ima izuzetno visok nivo robne razmjene sa Evropskom unijom, trebalo dodatno raditi na jačanju ekonomskih i trgovinskih veza i sa državama koje pretenduju na članstvo, a to svakako jeste Crna Gora.

“Partnerstvo Kine i Crne Gore prepoznato je i kao baza dobrih regionalnih odnosa, naročito sa Srbijom, za koju je vezana inicijativa zajedničke izgradnje autoputa, za šta je u prethodnom periodu iskazana spremnost na nivou sve tri države, a o čemu je dogovoreno da se uskoro i formalno razgovara”, navodi se u saopštenju.

Damjanović je kazao da vjeruje da je crnogorski investicioni ambijent dovoljno raznolik i podsticajan i da omogućava investicionu diverzifikaciju, odnosno ulaganja iz cijelog svijeta, te da u tom kontekstu očekuje još konkretnijih inicijativa i od kineske strane.

Fan je zahvalio Damjanoviću na istinskom dopinosu za produbljivanje partnerske saradnje dvije zemlje, izrazivši očekivanje da će se takva dinamika nastaviti i ubuduće, kao i da će ostali donosioci odluka pokazati visok nivo zainteresovanosti za ekonomsko partnerstvo sa Kinom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS