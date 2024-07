Saobraćaj kroz tunel Sozina blokiran na tri sata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saobraćaj na magistralnom putu Bar-Podgorica, kroz tunel Sozina, biće danas od devet do 12 sati totalno obustavljen, zbog javnog okupljanja mještana Crmnice.

Oni će se okupiti u mjestu Orahovo, na skretanju za tunel Sozina.

“Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će biti preusmjeren magistralnim putem Virpazar-Paštrovačka gora-Bar i regionalnim putem Virpazar-Sutorman-Bar”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Mještani Crmnice traže da budu oslobođeni plaćanja putarine kroz Sozinu.

Kompanija Monteput prozvala je ranije Opštinu Bar i Mjesnu zajednicu (MZ) Crmnica da delegiraju predstavnike u cilju formiranja tima za rješavanje zahtjeva u vezi sa oslobađanjem plaćanja putarine kroz tunel Sozina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS