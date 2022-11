Rješavati aktuelne ekonomske i fiskalne ranjivosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zdrav i stabilan bankarski sektor je preduslov razvoja ekonomije, ocijenili su guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić i ambasador Francuske Christian Timonier i dodali da je potrebno rješavanje aktuelnih ekonomskih i fiskalnih ranjivosti.

Žugić se danas sastao sa Timonierom i šefom Regionalnog odjeljenja za Zapadni Balkan u Ambasadi Francuske Pierreom Grandjouanom.

Žugić je, kako je saopšteno iz CBCG, predstavio sagovornicima ekonomsku situaciju u zemlji, sa posebnim fokusom na bankarski sektor.

„Indikatori bankarskog poslovanja potvrđuju da je u godini koja se bliži kraju očuvana stabilnost bankarskog sektora“, rekao je Žugić i dodao da CBCG, zbog ogromne neizvjesnosti i pratećih rizika, pomno i na dnevnom nivou prati sva dešavanja kako bi, u slučaju potrebe, blagovremeno reagovala u smislu razmatranja potrebe uvođenja novih prudencijalnih mjera na mikro i makro planu.

Istaknuta je i potreba rješavanja aktuelnih ekonomskih i fiskalnih ranjivosti, za šta je neophodno da se, što je prije moguće, uspostavi politički dijalog, zasnovan na demokratiji i poštovanju Ustava i zakona.

“Na sastanku je bilo riječi i o potrebi međuinstitucionalne i regionalne saradnje na planu unapređenja borbe protiv sajber kriminala, koji predstavlja jednu od najvećih globalnih prijetnji savremenog doba”, zaključuje se u saopštenju.

