Reprogramirali dug od skoro 300 hiljada EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Institut za crnu metalurgiju (ICM) reprogramirao je poreski dug, pa će narednih 60 mjeseci otplaćivati 296 hiljada EUR, koliko ta kompanija duguje za poreze i doprinose.

Predsjednik Odbora direktora ICM-a, Vasilije Savović, kazao je Vijestima da je ulazak u reprogram, kao najnoviji momenat u borbi za opstanak kompanije, ujedno i za radost i za brigu.

“Za radost je što je menadžment uspio da obezbijedi novac i uvede kompaniju u redovnost plaćanja obaveza i formalno pravno ispravan status pred Upravom prihoda, a za veliku brigu je da li će se u dužem trajanju, paralelno sa tekućim obavezama, moći servisirati naslijeđeni dugovi”, rekao je Savović.

On je naveo da se u ovom momentu i ne govori o modelima kako prevazići drugu dominantnu stavku u naslijeđenim dugovanjima, a to je porez na nepokretnost, koji je blizu 300 hiljada EUR.

Prema njegovim riječima, od suštinskog značaja za ICM, bilo bi nalaženje modela za odgovarajući socijalni program za koji ova kompanija nema apsolutno nikakve finansijske mogućnosti da sprovede sama.

U ICM-u je trenutno zaposleno 66 radnika i iako je višak njih sigurno 25 o socijalnom programu ne mogu ni da razmišljaju jer nemaju finansijskih mogućnosti za to.

“Mišljenja smo da bi trebalo prodiskutovati mogućnost da se u okviru potpisanog reprograma omogući određena tolerancija u terminima plaćanja, pod uslovom da firma redovno servisira tekuće obaveze prema državi”, kazao je Savović.

Nova uprava je, kako je kazao, na nepuno 12 mjeseci od kako rukovode preduzećem, uspjela da privede kraju zatečene stare reprograme za dugove za poreze i doprinose i da od marta ove godine uspostavi redovnost uplaćivanja tekućih obaveza po ovom osnovu.

“Izuzetno velikim naporima uspjeli smo da ispoštujemo zahtjeve javnog poziva za reprogram dugovanja koja se odnose na period nakon januara prošle godine. Samo po tom osnovu, u procesu kvalifikacije, Upravi prihoda i carina je uplaćeno preko 50 hiljada EUR”, rekao je Savović.

On je dodao da su ukupna dugovanja oko 900 hiljada EUR.

Trenutno stanje u ICM-u je takvo, kazao je Savović, da su amortizovani svi akutni problemi koji su u ovo vrijeme “prošle godine ozbiljno prijetili da uvedu firmu u stečaj”.

“Bližimo se isteku prvih 12 mjeseci od kada je kompletirana nova uprava i godinu za nama obilježila je borba sa blizu milion EUR naslijeđenih dugovanja, što je u visini od preko 80 odsto godišnjeg prihoda firme. Stanje se ubrzano usložnjavalo, jer se dug za poreze i doprinose na zarade gomilao iz mjeseca u mjesec, usljed potpune obustave prijavljivanja i plaćanja počev od januara prošle godine”, rekao je Savović.

Pogled na polugodišnje bilanse za ovu godinu, prema riječima Savovića, uliva određeni optimizam.

“Gubitak za šest mjeseci pošle godine bio je 198 hiljada EUR, dok je za prvih pola godine gubitak 18 hiljada EUR. U svakom slučaju, iako je za optimizam, ova kalkulativna kategorija nas neće zavarati. Isključivo smo usmjereni na neto novčani tok i likvidnost koja bi nam omogućila da firma opstane, jer trenutno vodi tešku dvostruku borbu, sa tekućim obavezama i skoro milionskim koje su naslijeđene iz prethodnog perioda”, zaključio je Savović.

