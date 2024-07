Rekordna sezona u ACG-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička sezona, koja je u toku, je rekordna, sa 1,5 miliona usluženih putnika, saopštio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Roko Tolić.

„U toku je zahtjevna, ali sasvim uspješna sezona. Sa 21. julom imamo gotovo 1,5 miliona usluženih putnika, što je dvocifreno povećanje u odnosu na minulu godinu i rekordnu 2019. godinu“, rekao je Tolić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je povećanje prisutno na oba aerodroma.

„Jedan od osnovih zadataka bilo je povećanje aviodostupnosti. Svaka avijacijska sezona se planira godinu unaprijed. I ovu sezonu su prirpemili moji prethodnici. Ali, čitav tim se bavi načinima kako da budemo atraktivniji i da narednu sezonu napravimo još prometnijom“, rekao je Tolić.

On je kazao da su imali sastanak sa Ryanairom, što im otvara novo poglavlje.

„Kad sam stupio na dužnost situacija je bila sljedeća – otkazali su sve zimske letove, jedino je bio let za London. Mi to želimo vratiti, razgovorom smo ušli u šansu i mogućnost da zaustavimo taj trend i da napravimo snažni iskorak za period koji dolazi“, rekao je Tolić.

On je, govoreći o radnicima, kazao da je postojao određeni status quo.

„Pozdravljam korektnost sindikata koji nas je upoznao sa situacijom. Razumijevanje postoji, stavovi su približni. Brzo će doći do potpisa kolektivnog ugovora, koji će učiniti radnike još motivisanijim za posao“, precizirao je Tolić.

On je naveo da im nedostaje kapaciteta.

„Aerodrom Podgorica je projektovan za 600 putnika po satu, a mi imamo 1,3 hiljade. To je iznad kapaciteta i to uspijeva zbog predanog rada radnika“, rekao je Tolić.

On je ocijenio da se ništa neće dogoditi preko noći, ali dnevno pokušavaju naći rješenja da povećaju promet, kao i da su im kratkoročna brza rješenja nasušna potreba da iznesu narednu sezonu.

Tolić je rekao da je trenutno u toku drugi krug odabira koncesionog partnera.

„Nije to moje da procjenjujem nego da menadžeriram preduzećem onako kako većinski vlasnik to traži. Odluka je na crnogorskoj Vladi“, kazao je Tolić.

On je naveo da javnost može biti mirna, jer su ponuđači koji su se javili apsolutno na nivou koji zaslužuje ova zemlja, to može biti jedna win-win situacija.

Tolić je rekao da ACG moraju naći mogućnost kako da prošire svoje kapacitete, za šta određeni dio sredstva imaju, jer su stabilno preduzeće i vode računa o svom razvoju.

