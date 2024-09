Regionalni regulatorni forum u Budvi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalni regulatorni forum za Evropu 2024, ITU-EKIP, održaće se od 23. do 24. septembra u Budvi, saopšteno je iz Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) sa zadovoljstvom najavljuje

Tema ovogodišnjeg foruma je Vizija povezanosti: Inoviranje buduće regulacije i bezbjednosti telekomunikacija. Kao i prethodnih godina forum se organizuje u saradnji sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije (ITU).

“Regionalni regulatorni forum temelji se na rezultatima Globalnog simpozijuma za regulatore 2024. i Smjernicama najbolje prakse, te je ključni događaj u okviru ITU Regionalne inicijative za Evropu pod nazivom Razvoj digitalne infrastrukture”, navodi se u saopštenju.

Ta inicijativa, kako se precizira, ima za cilj da ubrza postizanje gigabitne povezanosti kroz izgradnju otporne i sinergijske infrastrukture, omogućavajući sveobuhvatnu pokrivenost i održivu digitalnu transformaciju.

Događaj predstavlja jedinstvenu priliku za vođenje dijaloga na visokom nivou o strategijama i politikama usmjerenim na unapređenje širokopojasnog pristupa i naprednih telekomunikacionih tehnologija u regionu.

Učesnici će moći da razmijene mišljenja o izazovima i prilikama koje donose otporne mreže velikih brzina, uz primjenu fleksibilnih i zajedničkih regulatornih pristupa.

Glavne teme koje će biti razmatrane tokom foruma uključuju trendove i razvoj digitalne infrastrukture – fokus na ekspanziju širokopojasnih mreža i optičkih mreža, kao i upravljanje spektrom za nove tehnologije, zatim regulatorne strategije za nove telekomunikacione tehnologije – pregled zakonodavnih okvira i strategija za integraciju vještačke inteligencije u telekomunikacionom sektoru, kao i poboljšanje kvaliteta usluga i zaštite prava potrošača – inicijative za podizanje standarda usluga i zaštitu prava korisnika.

Teme obuhvataju i javno – privatna partnerstva i podmorske kablove – diskusije o ključnim izazovima i mogućnostima u okviru javno – privatnih partnerstava i regulaciji podmorskih kablova, kao i sajber bezbjednost, privatnost i otpornost na katastrofe – razmatranje najboljih praksi za sajber bezbjednost i privatnost, kao i mjere za povećanje otpornosti infrastrukture na katastrofe.

Više informacija o organizaciji foruma može se naći na internet stranici Agencije https://ekip.me/page/conferences/international-conference-vision-for-connectivity-innovating-the-future-of-telecom-regulation-and-security-budva-2024/content

Ove godine forum se održava 21. put po redu, a ideja za njegovu organizaciju je nastala 2003. godine kada je EKIP zajedno sa drugim regulatorima iz našeg regiona dogovorio organizaciju godišnjeg okupljanja regulatora na kom će se prezentovati iskustva, regulatorne aktivnosti i planovi regulatora, sve sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta, transfera najboljih praksi i ubrzanog razvoja sektora elektronskih komunikacija u državama regiona.

