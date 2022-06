Regionalna saradnja važna za rješavanje kriza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast cijena hrane, koji izaziva nova kriza, ozbiljan je regionalni problem te je saradnja važna za njegovo rješavanje, ocijenio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović, na sastanku sa hrvatskim ambasadorom u Crnoj Gori, Veselkom Grubišićem.

“Susjedi se moraju oslanjati jedni na druge, a koliko je to važno posebno se vidi u kriznim situacijama”, rekao je Damjanović.

Sagovornici produbljivanje saradnje vide u jačanju konkurentnosti privrede te u oblastima energetike, saobraćaja i IT sektora, kao i u rješenjima za zaustavljanje trenda odlaska radne snage u druge države.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, istaknut značaj efikasnijeg korišćenja evropskih fondova, naročito za razvoj poljoprivrede.

“Nama EU dolazi kroz Hrvatsku koja je oslonac na putu pridruživanja velikoj evropskoj porodici. Crna Gora vas vidi i kao značajnu podršku i pouzdanog partnera za prevazilaženje teškoća koje nameće kriza zbog rata u Ukrajini, posebno sa energentima i hranom”, poručio je Damjanović.

Sagovornici su razgovarali i o tješnjoj međusobnoj saradnji i razmjeni iskustava značajnih za obje države.

“Najvažnije je da Crna Gora ubrza reforme, da što prije uđe u Evropsku uniju (EU) i bude predvodnik proširenja”, ocijenili su Damjanović i Grubišić.

Damjanović je naglasio značaj podrške koju Hrvatska duži period pruža Crnoj Gori na evropskom putu.

Grubišić je kazao da ubrzani prijem Crne Gore u EU zavisi od rezultata države, koji će biti vrednovani.

On je istakao da Hrvatska ostaje snažna podrška u prenošenju znanja i iskustava u svim potrebnim oblastima, pozivajući crnogorskog ministra finansija da posjeti susjede.

