Regent Porto Montenegro podržao ESG Adria Samit kao zlatni sponzor: budućnost crnogorskog i regionalnog turizma u fokusu Samita

Regent Porto Montenegro, luksuzni hotel u srcu Tivta, podržao je održavanje ESG Adria Samita kao zlatni sponzor. U sklopu ovog događaja, Regent Porto Montenegro predstaviće inovativni pristup turizmu u Crnoj Gori, temeljen na održivosti, s primarnim ciljem zaštite bogate prirodne i kulturne baštine te podsticanja razvoja turizma.

ESG Adria Samit je vodeći događaj u Jugoistočnoj Evropi posvećen unapređenju primjene standarda za zaštitu okoline, društva i unapređenje korporativnog upravljanja (ESG standarde). Regent Porto Montenegro pridružiće se nizu istaknutih lidera iz poslovnog, javnog sektora, međunarodnih organizacija te stručnjaka za održivost s ciljem podizanja svijesti o ključnim pitanjima održivosti i identifikacije najboljih praksi u regionu.

“Na ESG Adria Samitu, Regent Porto Montenegro prestaviće novu viziju održivog turizma, koji je usmjeren na zaštitu prirodne i kulturne baštine Crne Gore, ali i na unapređenju lokalnih zajednica i turističke industrije”, izjavio je Kai Dieckmann (Dajkmen), generalni direktor hotela Regent Porto Montenegro.

“Naš fokus usmjeren je na osnaživanje zajednice i očuvanje prirode. Aktivno podržavamo lokalnu zajednicu te pružamo podršku javnom zdravstvu, obrazovnim institucijama, ranjivim grupama i drugim inicijativama usmjerenim na poboljšanje društvene dobrobiti. Prepoznajemo svoju obavezu u borbi protiv ekoloških izazova, te nastojimo da smanjimo naš uticaj na okolinu. Naš pristup tom cilju jasan je i mjerljiv, budući da smo usvojili inovativne tehnologije i stroge mjere za smanjenje naših emisija ugljendioksida i upotrebe resursa”, kazao je Dajkmen.

Regent Porto Montenegro dobitnik je prestižnog Green Key certifikata, što je jedan od vodećih standarda za izvrsnost u ekološkoj odgovornosti i održivom poslovanju u turističkoj industriji. Prošle godine, uspješno je smanjena ukupna potrošnja energije i emisija ugljendioksida ovog hotela, što odražava njihov proaktivni pristup energetskoj efikasnosti, većoj održivosti, i odgovornom upravljanju resursima.

Podrška zajednici ima važnu ulogu u njihovoj strategiji održivosti, budući da Regent Porto Montenegro aktivno podržava i doprinosi lokalnim zajednicama Crne Gore.

“Nastavljajući već uspostavljene dobre prakse i tradicije, ponosni smo što smo prošle godine prikupili impresivnu sumu od 67.700 Eura kroz naš godišnji dobrotvorni bal. Ova novčana sredstva biće iskorištena za nabavku digitalnog mamografa za potrebe Doma zdravlja Tivat”, pojasnio je Dajkmen. Četvrti bal pod sloganom „Za nju“, posvećen je zdravlju žena i ima za cilj da unaprijedi mjere prevencije kod obolijevanja od karcinoma dojke, nabavkom savremenog dijagnostičkog aparata, kakav je digitalni mamograf, što će značajno uticati na živote mnogih žena u Tivtu i Boki.

Biljana Braithwaite (Brejtvejt), izvršna direktorica Sustineri Partners i osnivačica ESG Adria Samita, naglasila je da “turizam, kao jedna od vodećih i brzo rastućih grana ekonomije Crne Gore, ali i regiona, mora odgovoriti globalnim zahtjevima za održivost kako bi se osigurao stabilan, održiv, i odgovoran rast, što je u konačnom važno za dugoročni ekonomski prosperitet regiona”.

“Regent Porto Montenegro primjer je uspješne primjene standarda za okoliš, društvo i korporativno upravljanje u dugoročne poslovne strategije i ciljeve. Ponosni smo što su naš partner već drugu godinu za redom, te što ćemo nastaviti da učimo od njih o novom licu crnogorskog turizma”, dodala je Brejtvejt.

ESG Adria Samit održaće se od 24. do 26. aprila u Tivtu, pod sloganom “Djeluj sada za održivo sjutra”, i okupiće preko 450 učesnika iz regiona i šire. Ovaj događaj organizuju Sustineri Partners i Porto Montenegro, u partnerstvu s Vladom Crne Gore i pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore.

