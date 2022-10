Reforma javnih finansija osnova za održiv ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Reforma javnih finansija nalazi se visoko na listi prioriteta Ministarstva finansija i predstavlja osnovu za održiv ekonomski razvoj i makroekonomsku stabilnost države, ocijenio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je, govoreći na sastanku na temu Upravljanje javnim finansijama za PMF dijalog (Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026), kazao da se strateški ciljevi PMF-a, koji predstavlja jedan od najznačajnijih Vladinih dokumenata, odnose na jačanje fiskalnog okvira i planiranje budžeta, izvršenje budžeta, računovodstvo, praćenje i finansijsko izvještavanje i finansijsku kontrolu institucionalni su okvir za upravljanje javnim finansijama, u skladu sa EU i međunarodnim standardima.

Damjanović je, akcentujući konkretna mjerila, istakao cilj da se do 2024. godine pređe na obračun budžetskog računovodstva, koje će doprinijeti realnijem sagledavanju stanja budžeta.

Posebnu važnost, kako je naveo, predstavljaju i planirane izmjene Zakona o budžetu i fisklanoj odgovornosti koje uključuju formiranje Fisklanog savjeta.

“Fiskalni savjet biće svojevrsni mehanizam kontrole i nadzora nad radom kreatora i donosioca odluka fisklane politike, istovremeno omogućavajući da javne finansije i kreiranje budžetske politike budu van političkog uticaja”, rekao je Damjanović.

On je kazao da, iako se Crna Gora nalazi u izazovnom periodu sa različitih aspekata, uključujući i političku nestabilnost, nedavno usvajanje rebalansa budžeta i parlamentarna rasprava koja ga je pratila, upravo su pokazatelj da je moguće javne finansije držati van političkog uticaja i očuvati im stabilnost.

Govoreći o sprovođenju ključnih strukturnih reformi u oblasti javnih finansija usljed izraženih eksternih uticaja izazvanih krizom u Evropi i ratom u Ukrajini, zamjenica šefa jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), Barbara Hesus-Himeno, ocijenila je da Crna Gora treba da iskoristi šansu za ulazak u Evropsku uniju, koja joj je otvorenija nego ikada, posebno uzimajući u obzir novu perspektivu koja se reflektuje na kontekst proširenja kada je riječ o bivšim zemljama Sovjetskog saveza ali i zemljama Zapadnog Balkana.

Cilj programa reformskog plana, o kome se danas razgovaralo na međuinstitucionalnom nivou, je jačanje sistema javnih finansija i osiguravanje njegove održivosti i stabilnosti u srednjem i dugom roku.

Strateški i operativni ciljevi i iz njih proistekle aktivnosti, rezultat su identifikovanih slabosti u prethodnom periodu koje Ministarstvo finansija namjerava da otkloni i namjere ispunjenja završnih mjerila u okviru pregovaračkih poglavlja koje nastoji da zatvori: 5-javne nabavke, 8-politika konkurencije, 16-porezi, 17-ekonomska i monetarna politika, 22-regionalna politika i koordinacija struktursnih instrumenata, 32-finansijska kontrola i 33- finansijske i budžetske odredbe.

Nacrt novog programa upravljanja javnim finansijama od ove do 2026. godine već je razmatran na Savjetu za reformu javne uprave, nakon čega je upućen na eventualne finalne sugestije ekspertima iz Evropske unije i očekuje se da će biti usvojen na sjednici Vlade do kraja oktobra.

Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici Evropske komisije iz DG NEAR-a, DG BUDGET-a, Delegacije EU u Podgorici, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke, SIGMA-e, UNDP-a, civilnog sektora i crnogorskih institucija (Uprave za statistiku, Uprave za katastar i državnu imovinu, Agencije za zaštitu konkurencije, Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela), koji su ispred Ministarstva finansija glavni nosioci aktivnosti u ovoj oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS