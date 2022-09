Rebalansom se država gura u bankrot

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je, predloženim rebalansom budžeta, pokazala da joj se, kao i prethodnoj, sva ekonomska pamet svodi na zaduživanje, socijalni populizam i guranje države u bankrot, smatraju u Građanskoj inicijativi 21. maj.

“Odlazeća Vlada predložila je rebalans budžeta u iznosu od 350 miliona EUR, čime je državni dug povećan na oko 89 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP)”, navodi se u saopštenju.

Članovi ekonomskog tima GI 21. maj, Andrej Nedović i Rade Bojović, kazali su da je time 43. Vlada pokazala da joj se, kao i prethodnoj klerikalno-demagoškoj izvršnoj vlasti, sva ekonomska pamet svodi na zaduživanje, socijalni populizam i guranje države u bankrot.

“Pritom, cijela budžetska argumentacija premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića i njemu lojalnih ministara svodi se na kritiku naslijeđenih i loših javnih finansija”, rekli su iz GI 21. maj.

Oni su naveli da niko razuman neće sporiti činjenicu da je višedecenijski režim vodio neodrživu i promašenu ekonomsku politiku ali je jednako tačno da su stranke koje su dobile prethodne parlamentarne izbore pokazale potpuno nekompetentnim da upravljaju državom i javnim finansijama.

“Prosto rečeno, vodviljske vlade koje su vodile unutrašnju politiku u protekle dvije godine dodatno su urušile nacionalnu ekonomiju i istovremeno diletantskim upravljanjem javnim finansijama i javnim sektorom dale su trajan primjer kako ne treba voditi državu”, dodaje se u saopštenju.

Sve to, kako su rekli, govori da će buduća postizborna vlada morati donositi teške i radikalne odluke ukoliko želi da država izbjegne bankrot i da se crnogorska ekonomija počne oporavljati i postepeno razvijati.

