Realizacija kapitalnog budžeta u ovoj godini 105 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršenje kapitalnog budžeta za ovu godinu je na nivou od oko 248 miliona EUR, što je 105 odsto u odnosu na rebalansom planiranih 237 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog resora su rekli da je rezultat, shodno dostavljenim situacijama za plaćanje po osnovu planiranih projekata, baziran na realizaciji značajnog broja kapitalnih projekata čija dinamika se odvijala brže od planirane.

Oni su ocijenili da je ova fiskalna godina bila vrlo uspješna.

“U ovoj godini intenzivno su realizovane aktivnosti na projektima izgradnje i rekonstrukcije objekata u okviru sektora zdravstva i obrazovanja, kao i saobraćajne infrastrukture”, navodi se u saopštenju.

Od navedenog, iznos od 27,35 miliona EUR odnosi se na uplaćena sredstva za potrebe eksproprijacije dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, od čega je iznos od 22,5 miliona EUR prihodovan od ekonomskog državljanstva, čime su stvorene sve pretpostavke za nesmetani početak radova u narednoj godini po okončanju tenderskih procedura.

