Razvojem infrastrukturne mreže dodatno ojačati turizam

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Više gradova sa sjevera bi razvojem i jačanjem infrastrukturne mreže moglo ozbiljno da konkuriše da ponese epitet glavnog centra crnogorskog zimskog i cjelogodišnjeg turizma, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je u čestitki povodom Dana Opštine Žabljak kazao da je činjenica da je Crna Gora država u kojoj se između opština i regija ubrzano razvija zdrava konkurencija i nadmetanje u ekonomskom progresu.

“Razvojem i jačanjem infrastrukturne mreže siguran sam da će, u bliskoj budućnosti, više naših gradova sjeverne regije ozbiljno konkurisati da ponese epitet glavnog centra crnogorskog zimskog i cjelogodišnjeg turizma“, napisao je Spajić u čestitki upućenoj predsjednicima Opštine i Skupštine Opštine Žabljak, Radošu Žugiću i Ivanu Popoviću.

On je i svim građanima Žabljaka čestitao Dan Opštine.

Kako bi Žabljak ostao na liderskoj poziciji potrebno je, kako je naveo Spajić, u kontinuitetu ulagati dodatni trud u održivom korišćenju bogatog potencijala, naročito u oblasti prostornog planiranja, šumarstva, energetike, vodoprivrede i stočarstva.

„Dosljedno slijedeći zvaničnu agendu i politike Vlade, proaktivnim djelovanjem Žabljak pokazuje privrženost integracionom procesu. Siguran da ćemo nastaviti kontinuirani rast lokalne i nacionalne ekonomije, jačajući institucije, pridržavajući se evropskih vrijednosti, principa i standarda“, zaključio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS