Raznovrsna ponuda Crne Gore privukla veliki broj posjetilaca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je izuzetno atraktivna destinacija za turiste iz Norveške, ocijenjeno je tokom predstavljanja ponude crnogorske destinacije na sajmu Travel Expo u Oslu.

Nacionalna turistička organizacija (NTO), zajedno s lokalnim turističkim organizacijama, učestvovala je na tom događaju, a organizator sajamskog nastupa bila je TO Herceg Novi.

Iz NTO-a su kazali da je sajam trajao od 12. do 14. januara i bilo je prisutno 166 izlagača sa svih kontinenata, koji su svojom ponudom animirali preko devet hiljada posjetilaca tokom drugog i trećeg sajamskog dana.

“Prvi dan sajma bio je rezervisan za poslovne posjetioce, na kojem je, pored redovnih izlagača, učestvovalo 300 akreditovanih predstavnika turističke industrije iz čitave Skandinavije”, dodaje se u saopštenju.

Kako ističu lokalne turističke organizacije, Crna Gora je izuzetno atraktivna destinacija za turiste iz Norveške, te je ovaj sajam od velike važnosti za narednu sezonu.

Predstavnik TO Herceg Novi, Dalibor Vuković, kazao je da je njihov posljednji sajamski nastup u Oslu bio još 2018. godine i da nijesu bili sigurni šta tačno mogu da očekuju ove godine, uzimajući u obzir i činjenicu da se ovogodišnje izdanje Travel Expo-a prvi put održava u tom formatu.

“Pozitivno smo iznenađeni, posjeta je bila zaista velika. Bili smo jedini izlagači iz regiona, što nam je dalo priliku da se dodatno nametnemo vrlo radoznaloj domaćoj publici. Na štandu nije bilo vremena za predah, što nas sve jako raduje. Posjetioci su bili izuzetno konkretni u svojim interesovanjima i može se zaključiti da je velika većina njih informisana o Crnoj Gori kao destinaciji, te namjerava da je posjeti u bliskoj budućnosti”, dodao je Vuković.

Prema njegovim riječima, bilo je i onih koji su već bili u Crnoj Gori i nijesu štedjeli riječi hvale za našu destinaciju.

“Uprkos vrlo visokom životnom standardu u Norveškoj, zaključili smo da je cijena vrlo važna stavka pri izboru destinacije“, naveo je Vuković.

Drugog dana sajma, štand Crne Gore su posjetile dvije vodeće nacionalne televizije NRK i TV2, koje su snimale prilog za centralni dnevnik.

Pored NTO i TO Herceg Novi, na sajmu su uzele učešće i TO Tivta i Bara.

