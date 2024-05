Raznolikost vještina i iskustva neophodna u odborima direktora kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Raznolikost vještina, iskustava i mišljenja je neophodna u odborima direktora kompanija, ocijenjeno je iz Investiciono-razvojnog fonda (IRF), koji je kroz prvu generaciju polaznica programa razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja Women on Boards, takav tim i okupio.

U timu prve generacije WoB programa u Crnoj Gori bile su i Helena Filipović, Tanja Kažanegra i Jasna Pejović.

Filipović je diplomirala na Fakultetu za Internacionalni menadžment u Beogradu. Dio studija provela je u Parizu i Njujorku. Kako je tokom života boravila na relaciji Australija-Crna Gora, tako je i imala priliku da se lično i profesionalno usavršava u raznim kompanijama.

„Karijeru je započela u međunarodnim nevladinim organizacijama, a bankarstvom je počela da se bavi 2006. Imala je priliku da svoju bankarsku karijeru gradi u više stranih institucija (SOGE, CKB, Addiko, NLB) na rukovodećim pozicijama u različitim sektorima. Bila je i lider tima biznis bankara u jednoj od vodećih banaka u Australiji – National Australia Bank“, navodi se u saopštenju.

Kao poseban izazov, ističe period karijere u diplomatiji, na poziciji Regionalni vice konzul Britanske ambasade za Crnu Goru, Srbiju, BiH, Albaniju i Kosovo.

Filipović, koja trenutno radi u NLB banci na poziciji direktorice Sektora podrške poslovanju, ističe zadovoljstvo što je dio kompanije koja promoviše ono što je i jedan od ciljeva samog Women on Boards programa – inkluzivnost žena na pozicijama odlučivanja.

»Inspirativna predavanja, otvorene diskusije i vrijeme za samorefleksiju su na mene ostavile snažan utisak. Raznolikost vještina, iskustava, mišljenja je neophodno u odborima direktora i IRF je kroz prvu generaciju polaznica upravo takav tim okupio. Zahvalna sam na divnom iskustvu i upoznavanju ovih talentovanih žena. Željne smo i spremne da napravimo razliku u poslovnom ambijentu“, navela je Filipović.

Ona je kazala da očekuje da kompanije prepoznaju stručnost i iskustvo žena kako bi u što većem broju dale svoj doprinos na ključnim pozicijama u korporativnom odlučivanju.

Pejović je iskusni lider sa preko 20 godina iskustva u IT-u, prodaji i marketingu u međunarodnim korporacijama (Deutsche Telekom i Triglav), takođe je bila polaznica prve generacije WoB programa u Crnoj Gori.

Ona je 2019. godine započela sopstvenu preduzetničku karijeru i osnovala kompaniju DigitalBee kroz čije obrazovne programe djeca i odrasli stiču znanja važna za uspjeh u digitalnom dobu.

Suosnivač je start up-a Flourish, digitalnog trenera za razvoj mekih vještina i emocionalne inteligencije koje naučno dokazano razvija emocionalnu inteligenciju i koje je dio UNDP kataloga preporučenih rješenja iz cijelog svijeta.

Pejović podršku start up i preduzetničkoj zajednici pruža kroz mentorstva u startup akceleratorima, kroz sprovođenje programa za razvoj ženskog preduzetništva, ali i kao predsjednica Odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore (PKCG).

Pejović je kazala da su joj WoB radionice donijele potvrdu i preispitivanja postojećih znanja, ali i nove uvide i saznanja. Program je osmišljen tako da prolazi kroz sve oblasti koje jedan član boarda treba da poznaje, ali osim toga pomaže i da prepoznate liderski stil koji vam najviše odgovara.

“Radionice su mi donijele i priliku da upoznam ostale polaznice i da se povežemo u divnu mrežu podrške. Osjećam se osnaženo i spremno da kao članica borda nekoj organizaciji pomognem da raste”, kazala je Pejović.

Radna biografija Kažanegre u najvećem dijelu vezana je za rad na rukovodećim radnim mjestima u javnom sektoru odnosno u Turističkoj organizaciji Budve, opštinama Budva i Tivat, a zatim u turizmu u Hotelskoj grupi (HG) Budvanska rivijera i bankarstvu u Prvoj banci.

Njeno aktuelno radno angažovanje je vezano za poslove izvršioca u osiguranju imovine i lica i razne poslove asistencije u HG Budvanska rivijera.

Uz brojne obuke i seminare koje je pohađala za nju, kako je navela, posebnu vrijednost predstavlja to što je kao polaznica prve generacije Women on boards programa, imala priliku da stekne nova i aktuelna znanja i vještine od renomiranih predavača, a koja će biti must have u budućem razvoju našeg društva.

“Značaj davanja doprinosa rastu i afirmacji ovog projekta razumijem, jer sam i sama bila, kao nadležna sekretarka Sekretarijata za lokalnu samupravu u Opštini Budva, sa svojim timom nosilac i realizator tri Lokalna akciona plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva u periodu od 2011. do 2016. godine”, rekla je Kažanegra.

Ona je navela da je Evropska unija uvela pravno obavezujuće kvote, kojima se velike kompanije u svim državama članicama obavezuju na najmanje 40 odsto mjesta u odborima direktora za predstavnike manje zastupljenog pola, odnosno najmanje 33 odsto svih izvršnih i neizvršnih direktora.

„Sada je taj prosjek iznad 30 odsto na nivou EU, a u Francuskoj je na primjer 45 odsto. U Crnoj Gori je oko 15 odsto. U procesu harmonizacije crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, čiji je cilj da osigura primjenu načela jednakih mogućnosti za žene i muškarce, kao i rodno uravnoteženu zastupljenost na najvišim rukovodećim pozicijama u sferi ekonomije, WoB projekat je napravio značajan korak naprijed kako bi primjena imala suštinsku vrijednost, na osnovu znanja i iskustva, liderskih vještina i integriteta”, kazala je Kažanegra.

Ostaje, kako je dodala, da integritet pokažu institucije i organi upravljanja u javnom i privatnom sektoru, u svom i interesu razvoja Crne Gore.

“’Lideri ne stvaraju sledbenike, oni stvaraju još lidera. Cilj je održivo društvo za buduće generacije”, dodala je Kažanegra.

Program Women on Borads prvi put u Crnoj Gori okupio je žene, liderke koje su tokom šest modula od eminentnih stručnjaka imale priliku da uče o brendiranju, strateškom i finansijskom upravljanju, te liderstvu. Stečena znanja i vještine već sada su u prilici da koriste u svojim kompanijama, kao stručan i nepokolebljiv kadar.

