Razmotriće sve mogućnosti u vezi sa koncesijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će najozbiljnije razmotriti sve mogućnosti koje su na stolu u vezi sa koncesijama Aerodroma Crne Groe, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da ta kompanija ima punu podršku izvršne vlasti.

„Aerodromi imaju punu podršku Vlade, to je naša najznačajnija infrastruktura koju posjedujemo“, rekao je Abazović novinarima nakon posjete Aerodromima Crne Gore.

On je kazao da će Vlada najozbiljnije razmotriti sve mogućnosti koje su na stolu vezano za koncesije.

„Tražili smo od Aerodroma Crne Gore njihovo razmišljanje na tu temu, kako bi mogli da se razvijaju u narednih pet ili deset godina. Do tada Vlada pruža punu podršku. Ovo je nešto što je u državnom vlasništvu i nećemo povlačiti nijedan potez koji bi na bilo koji način monopole koje država ima dali u ruke nekom drugom“, kazao je Abazović.

On je rekao da je cilj da razmišljaju i o trećem aerodromu, a ne da ih ima manje.

„Za sve to treba dobar menadžment, tu smo na pravom putu“, dodao je Abazović.

On je na pitanje je li francuski ponuđač opcija za koncesije, odgovorio da se ne bi izjašnjavao oko toga.

“Mislim da novac koji je tada ponuđen manje vrijedi nego 2019. godine i 100 miliona nije isto danas, to mišljenje dijeli i ministar finansija. Mi imamo upit od međunarodnih partnera da se izjasnimo, pa sve i da nećemo koncesiju, treba da se izjasnimo. To je razlog što tražimo stručnija mišljenja”, rekao je Abazović.

On je naveo da ne može da odgovori kada će to biti, jer su složene političke okolnosti i moraju da naprave procjenu šta je najbolje za državu.

Izvršni direktor Aerodroma Crnn Gore, Vladan Drašković, rekao je da su koncesije legitiman model upravljanja, ali da u slučaju Crne Gore nosi određene rizike.

On je rekao i da nije siguran u tezu da se kroz davanje aerodroma u koncesije, poboljšava rad Aerodroma i avio-dostupnost.

“Treba staviti na sto i vidjeti šta je retorički upakovano da zvuči kao argument, a možda i nije”, smatra Drašković.

Abazović je rekao da su dogovorili nekoliko stvari koje Vlada treba da odradi kao buduću podršku razvoju Aerodromima.

„Tiče se nabavke opreme koja je vrlo specifična i koja se odnosi na odmrzavanje aviona i neke stvari koje se odnose na budući rad Aerodroma u dužem vremenskom periodu“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, uprkos velikom javašluku koji je postojao u prethodnom periodu i nedostatku investicija, Aerodromi se polako vraćaju, vraćaju i brojna dugovanja i pokušavaju da uspostave generalno uvećani saobraćaj.

On je kazao da je najveća potreba za investiranje na aerodromu u Tivtu, koji je u dosta gorem stanju nego u Podgorici.

„To ostaje kao veliki izazov koji Aerodromi Crne Gore i Vlada treba da riješe“, rekao je Abazović.

On je naveo da treba uložiti desetine miliona EUR, kako bi aerodrom u Tivtu dobio licencu za noćno slijetanje.

„Što su ljudi radili u prethodnom periodu, neka se sami zapitaju. To nije nešto što će biti stavljeno ispod tepiha“, dodao je Abazović.

Predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić, rekao je da sistematizacija koju su zatekli predviđala nešto preko 830 radnih mjesta, te da ona daje mogućnost da uposle skoro 100 ljudi, a broj je povećan za oko 50.

On je, govoreći o dugu Aerodroma Crne Gore, rekao da duguju između 13 do 15 miliona EUR, ali da su i likvidni i solventni u ovom momentu.

