Razmatra se potencijalni model rješavanja pitanja duga za avion Embraer

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Namjera crnogorske i brazilske vlade je da se razmotre potencijalni modeli rješavanja pitanja duga za avion Embraer 190-200 LR, kako bi se na najbolji način zaštitili interesi dvije izvršne vlasti, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Predstavnici Ministarstva sastali su se sa predstavnicima Vlade Brazila, kako bi u direktnoj komunikaciji razgovarali o rješavanju pitanja preostalog duga za avion Embraer 190-200 LR, regitarskih oznaka 40-AOC, imena Čarli.

„Složili su se da nije dobro, niti u interesu dvije države, da se ovo pitanje dalje odlaže“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Ministarstva su poručili da se ugovorne obaveze moraju poštovati i da će u komunikaciji sa Ministarstvom finansija sagledati situaciju i nakon analize stanja pripremiti informaciju za crnogorsku Vladu.

Embraer 190-200 LR je do prije skoro dvije godine letio za Montenegro Airlines (MA), a od 26. decembra 2020. godine “leži” ispred hangara te bivše kompanije.

Ovog Embraera je 2010. godine MA kupio uz pomoć državne brazilske banke BNDS i registrovao pod oznakom 40-AOC.

Većina kredita je otplaćena u iznosu od oko 38 miliona USD, a preostali iznos duga se procijenjuje na oko pet miliona USD.

