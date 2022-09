Različito o planu da EPCG gubi Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preuzimanje Željezare od Elektroprivrede (EPCG) bi bio loš ekonomski potez, a cijenu bi na kraju platili građani, ocijenio je ekonomski analitičar iz Srbije Mijat Lakićević, dok nekadašnje rukovodstvo te fabrike smatra da je njena kupovina dobar potez.

Lakićević je za TVCG ocijenio da će to biti jedan samoubilački potez za EPCG, prenosi portal RTCG.

„To će dodatno urušiti njeno poslovanje, a sve to će na kraju krajeva platiti građani, bilo zbog toga što neće biti električne energije, što će morati da plate zaduživanje EPCG, pa i zaduženja same države zbog njenog lošeg poslovanja”, kazao je Lakićević.

Iz Elektroprivrede, međutim, još ne žele da izlaze s poslovnim planovima i projekcijama troškova, ali jedno je, kažu, sigurno.

“Ovo poslovodstvo ne razmatra bilo kakav scenario u kome bi takva investicija predstavljala rizik za državu i građane već suprotno ova investicija je na fonu kreiranja energetske samoodrživosti”, kazao je Mićun Milatović iz EPCG.

On je naveo da se razmatranje te investicije ne razmatra uprkos nego zbog energetske krize jer je ta kriza kao imperativ dala izgradnju novih proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne energije.

Bivši dugogodišnji direktor Željezare, Vojin Đukanović, ocijenio je da je sam potez kupovine Željezare dobar potez jer ko god kupi Željezaru, naravno bez radnika ne može izgubiti.

Ipak, on je kazao da ono “ali” uvijek postoji, pa i u ovom slučaju.

Za sada vidi dva scenarija koja su moguća. Prvi je, da se nastavi proizvodnja čelika, ali da Elektroprivreda pronađe strateškog partnera koji bi joj u tome pomogao.

“Druga varijanta je ovo što zagovara EPCG da se rade paneli ali je to nemoguće raditi paralelno sa proizvodnjom čelika. To znači obustavljanje Željezare, rezanje hala, jer glupost je dizati panele na hale, mogu hale da se izrežu, prodaju u staro željezo pa na to mjesto da se postave paneli. To je druga varijanta koja znači gašenje Željezare”, dodao je Đukanović.

Vlada je dala zeleno svjetlo Elektroprivredi da proda na berzi svojih deset odsto akcija.

Aukcija na Montenegroberzi je 23. septembra. Od toga zapravo i zavisi sudbina Željezare.

