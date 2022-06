Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Različiti smjerovi indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su cijene goriva dostigle rekorde nivoe.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je blago na 814,29 poena, dok je MONEX neznatno ojačao na 11.169,88 bodova.

Promet, realizovan kroz 32 transakcije, bio je 20 puta manji od prošlosedmičnog i iznosio je 139,76 hiljada EUR. Najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog Telekoma, i to 71,78 odsto.

Porasle su akcije Crnogorskog Telekoma 5,3 odsto na 1,38 EUR, kao i Crnogorskog elektroprenosnog sistema 3,3 odsto na 90 centi. Pale su dionice Luke Bar 9,7 odsto na 28 centi i Elektroprivrede 5,1 odsto na 3,51 EUR.

Akcije Jugopetrola nijesu mijenjale vrijednost u odnosu na prethodnu sedmicu i koštaju 10,85 EUR.

Trgovano je i dionicama Poslovno logističkog centra Morača, Port of Adrie i Plantaža, koje su u petak koštale 3,15 EUR, odnosno 9,77 centi i 14,3 centa.

Promet akcijama fondova iznosio je 1,63 hiljade EUR, a trgovano je samo Trendom, koji je sedmicu završio na 5,3 centa.

Cijene goriva ove sedmice su dostigle rekordne nivoe, tako da eurodizel košta 1,78 EUR, lož ulje 1,99 EUR, dok su eurosuper 95 i 98 dostigli 1,73 EUR, odnosno 1,77 EUR.

Premijer Dritan Abazović je nakon poskupljenja kazao da je Vlada akciznom politikom uradila sve što je mogla kada su u pitanju cijene goriva, ali i najavio nastavak aktivnosi u okviru zakonskih mogućnosti.

“Uradićemo sve što budemo mogli. Dobrom politikom Vlade imali smo najnižu cijenu goriva, ali ako se barel toliko uveća, to ne može da se do kraja iskontroliše”, rekao je Abazović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović najavio je da će Vlada vjerovatno produžiti važenje odluke o umanjenju iznosa akcize na gorivo ili preduzeti druge mjere ukoliko dođe do najave novih skokova cijena.

On je podsjetio da odluka, koja je donijeta u maju, važi do 5. jula.

“Vlada će, uzimajući u obzir ovaj posljednji period kada je formirana nova cijena, kao i to da se ona formira na svakih 14 dana, pratiti dešavanja i naravno preduzeti nove mjere ukoliko dođe do najave novih skokova cijene“, rekao je Damjanović agenciji Mina-business.

On je, govoreći o konkretnim mjerama koje se preduzimaju u cilju snižavanja cijena goriva, kazao da će vjerovatno razmišljati da produže važenje odluke, kao i da će razmisliti da li ima prostora da dodatno smanje akcizu.

Vlada je ove sedmice utvrdila odluku kojom se maksimalna visina marže u veleprodaji ograničava na pet odsto za pšenično brašno tip 400 i 500, šećer, ulje i so, a u maloprodaji na sedam odsto.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je tada da Vlada radi sve što je u mogućnosti da ublaži rast cijena namirnica i energenata.

“Donijeli smo odluku da ograničimo marže kao jedini mogući i normalan model djelovanje države, a da ne narušimo privredu i ne dovedemo do nestašice. Našli smo neki optimum da zaštitimo građane i ublažimo rast cijena, a da naši trgovci imaju interes da tu robu imaju na rafovima”, objasnio je Đurović.

Sedmicu je obilježila i najava poskupljenja usluga prevoza trajektom na relaciji Kamenari-Lepetane i obratno, od 1. jula. Iz Pomorskog saobraćaja su saopštili da je do povećanja došlo usljed opšteg rasta cijena, koji je naročito izražen u posljednjih godinu.

Usluga prevoza za pješake i bicikla ostaće besplatna, dok će je biciklisti, kao i do sada, plaćati jedan EUR. Cijene usluga trajektnog prevoza za motocikle iznosiće 2,5 EUR, a za mala putnička vozila, odnosno automobile i putnička kombi vozila sa 8+1 ili manje sjedišta, koji su uz to jednaki ili kraći od pet metara, pet EUR.

Predsjednik i glavni izvršni direktor OTP banke, Šandor Čanji, ove sedmice je saopštio da Crnogorska komercijalna banka (CKB) privodi kraju proces obeštećenja svih klijenata čija je imovina bila predmet nedavne zloupotrebe službenog položaja.

On se sastao sa guvernerom Centralne banke (CBCG), Radojem Žugićem, koji je kazao da očekuje da će se menadžement CKB-a krajnje odgovorno ponijeti prema nedavno izrečenoj supervizorskoj mjeri, čiji je cilj otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te poboljšanje sigurnosti i stabilnosti poslovanja ove banke.

