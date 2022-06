Rast prihoda u prvih šest mjeseci

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Hotel The Chedi Luštica Bay je u prvih šest mjeseci ostvario povećanje prihoda od izdavanja soba 70 odsto u odnosu na 2019, odnosno 45 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Zamjenica direktora prodaje u hotelu The Chedi Luštica Bay, Leonarda Dedić, kazala je da su odlični rezultati posljedica stalnog unapređenja kvaliteta usluge i raznovrsnosti ponude.

„Najčešći gosti tokom tekućeg mjeseca su iz Švajcarske, Ujedinjenih Emirata, Velike Britanije, Austrije, a iz regiona najviše ih je iz Srbije. Hotel bilježi i značajan porast direktnih rezervacija, što je cilj svakog hotela, a rezultati pokazuju i povećan broj stalnih gostiju“, saopštila je Dedić.

Iz hotela su naveli da je više nego ikada prisutan i trend „last minute rezervacija“, ali da uprkos tome očekuju uspješnu sezonu.

The Chedi Luštica Bay hotel je dočekao ljeto sa bogatim kalendarom, punim gastro, sportskih, umjetničkih i zabavnih sadržaja.

Poslije uspješnog događaja pod nazivom The Kitchen Party, koji je održan početkom juna, iz hotela već najavljuju sljedeće uzbudljivo gastro okupljanje pod nazivom Noć jastoga, jedne od tri najavljenje degustacione večeri tokom ljeta.

Događaj će se održati 17. jula sa početkom u 20 sati u hotelskom a la carte restoranu The Spot.

“Novim gastro konceptom pod nazivom Umjetnost ukusa predstavljamo nove menije u svim hotelskim restoranima, tematske gastro večeri kao što su noći paelje i španske gitare, paste i džeza, večeri uz vatru na plaži, degustacione večere, azijski i pizza meni u plažnom restoranu The Rok i bogatu ponudu poslastica u hotelskom Lobby bar-u”, dodala je Dedić.

U kalendaru se nalaze i događaji koji su orijentisani na aktivni način života, a hotel u poslovanju ne zaobilazi ni važne inicijative usmjerene ka održivom razvoju i pomoći onima kojima je najviše potrebna.

