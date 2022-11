Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je saopšteno da će se Vlada kod Universal Capital banke zadužiti za deset miliona EUR u cilju obezbjeđenja dijela nedostajućih sredstava za ovu godinu i stvaranja rezerve.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX ojačali su po 0,9 odsto 898,62 poena, odnosno 12.663,24 boda.

Promet, realizovan kroz deset transakcija, iznosio je skromnih 10,97 hiljada EUR i bio je skoro pet puta manji od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), kojima je trgovano za 4,83 hiljade EUR. Dionica te energetske kompanije je na sedmičnom nivou poskupila 2,2 odsto na 92 centa.

Pored CGES-a, trgovalo se sa još nekoliko kompanija.

Crnogorski Telekom je ojačao 12,4 odsto na 1,63 EUR, a Zetatrans 5,6 odsto na 95 centi. Gubila je Elektroprivreda (EPCG) 5,6 odsto na 3,21 EUR.

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju.

Ministarstvo finansija je, u cilju obezbjeđenja dijela nedostajućih sredstava za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve, pokrenulo pregovore sa domaćim i stranim finansijskim i nefinansijskim institucijama.

Domaće poslovne banke, osim interesovanja za kupovinu državnih zapisa, pokazale su interesovanje i za finansiranje budžeta kroz dugoročne kredite.

„Postignut je dogovor sa Universal Capital bankom da odobri dugoročni kredit u visini od deset miliona EUR, po kamatnoj stopi od 5,5 odsto na godišnjem nivou, grejs periodom od 12 mjeseci i rokom otplate od pet godina“, saopšteno je iz Vlade.

Ove sedmice je i ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio da će budžet za narednu godinu biti težak oko 2,8 milijardi EUR, a da će nedostajati 700 miliona.

On je u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore rekao da će predlog budžeta biti upućen parlamentu u ponedjeljak ili utorak.

U fokusu su međutim ove sedmice bila dešavanja i vijesti iz energetskog sektora.

Premijer Dritan Abazović saopštio je da ga brine poslovni minus PCG od oko 60 miliona EUR i dodao da je alternativa tome bilo poskupljenje struje ili restrikcije.

On je, prilikom posjete EPCG, objasnio da je taj minus nastao zato što je u ljetnjem periodu Crna Gora postala veliki uvoznik električne energije.

Abazović je precizirao i da je EPCG uštedjela više od 650 miliona EUR građanima na račun toga što nije povećana cijena struje.

Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, je sjednici Vlade ocijenio zabrinjavajućim što su preduzeća u energetskom sektoru zaposlila preko 1,4 hiljade ljudi, što je skoro 40 odsto više u odnosu na 2020. godinu.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je razmatrana Informacija o poslovanju privrednih društava u sektoru energetike, kazao da je analizom dostavljenih izvještaja energetskih preduzeća uočeno povećanje broja zaposlenih.

Ibrahimović je saopštio i da poslovni rezultati energetskih kompanija nijesu na zadovoljavajućem nivou, kao i da uporedna analiza troškova zarada ukazuje na njihov rast.

Donijeti su određeni zaključci kojima se Odbor direktora EPCG obavezuje da Vladi u naredne tri sedmice dostavi određene informacije.

Iz EPCG su reagovali poručujući da će nastaviti da djeluje u korist cijelog društva, kao i da će znanje i trud njenih zaposlenih, za razliku od neutemeljenih i zlobnih napada neodgovornih pojedinaca, izdržati test vremena.

Oni su tvrdnje sa sjednice Vlade ocijenili neznavenim i zlonamjernim.

Iz Regulatorne agencije za energetiku (REGAGEN) su poručili da EPCG ove godine nije mogla zakonito da poveća cijenu električne energije više od šest odsto, zbog čega su tvrdnje da je njihov menadžment građanima uštedio 650 miliona EUR ozbiljne manipulacije sa kupcima.

Iz EPCG su odgovorili da nijesu posegli za povećanjem cijena električne energije, iako im Zakon o energetici omogućava da ih, u slučaju poremećaja na tržištu, poveća iznad procenta propisanog odlukom regulatora.

Ove sedmice je Apelacioni sud u Švedskoj presudio u korist Crne Gore povodom zahtjeva Olega Vladimiroviča Deripaske da se poništi arbitražna odluka iz 2019. godine u vezi sa postupkom privatizacije Kombinata aluminijuma (KAP) i Rudnika boksita.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma saopšteno je da je sud, takođe, naložio Deripaski da Crnoj Gori nadoknadi troškove postupka pred tom institucijom u ukupnom iznosu od 628,46 hiljada EUR i 86,08 hiljada USD.

Takođe, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je podgoričkom Višem sudu optužnicu protiv bivšeg predsjednika Privrednog suda, Blaža Jovanića, i više osoba i preduzeća, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

Vijeće Višeg suda donijelo je rješenje da se produži pritvor Jovaniću i Snežani Jović. Ostali okrivljeni su pušteni na slobodu nakon podignute optužnice, jer nije bilo predloga za produženje pritvora.

Ove sedmice je i Montenegroberza donijela odluku o privremenom razvrstavanju akcija Luke Bar u segment za promatranje.

Odluka o razvrstavanje je, kako su dodali, privremenog karaktera i trajaće dok ne prestanu okolnosti koje opravdavaju pojačan nadzor.

