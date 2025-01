Rast indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i značajan skok prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj ponovo nije usvojen Predlog zakona o budžetu za ovu godinu, iako je bio na dnevnom redu sjednice Skupštine.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je 0,2 odsto na 1.092,54 poena, a MONEX 0,8 odsto na 16.830,5 bodova.

Promet je iznosio 396,3 hiljade EUR i bio je 5,4 puta veći od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su dionice Instituta „Simo Milošević“, s obzirom na to da je u utorak na berzi prodato 1,5 odsto akcija te kompanije za ukupno 333,97 hiljada EUR.

Ukupno je, u deset transkacija, prodato oko 5,76 hiljada akcija Instituta, po cijeni od 58 EUR. Prema ranijim pisanjima medija, u pitanju je vlasnički udio manjinskih akcionara, koji je kupilo Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Vile Oliva, čiji je vlasnik Žarko Rakčević.

Država je do tada imala 56,47 odsto akcija Institita, Vila Oliva 27,4 odsto, a ostali mali akcionari ukupno 16 odsto.

Gubitke su na Montenegroberzi ove sedmice zabilježile dionice Plantaža i Crnogorskog Telekoma, koje su pale 2,3 odsto na 17,3 centa, odnosno neznatno na 2,23 EUR. Akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema ostale su na prošlosedmičnom nivou od 1,4 EUR.

Trgovano je dionicama Veleprodaje, Sveti Stefan hotela i Ulcinjske rivijere, koje su u petak koštale 25 EUR, odnosno 5,5 EUR i pet EUR. Dionice Poslovno logističkog centra Morača sedmicu su završile na pet EUR, Zetatransa na 1,05 EUR, HTP Mimoze na dva EUR i Port of Adrie na 25 centi.

Sedmicu je obilježio novi prekid sjednice Skupštine, na čijem je dnevnom redu bilo usvajanje Predloga zakona o budžetu za ovu godinu, jer poslanici opozicije nijesu dozvolili njeno održavanje.

Opozicioni poslanici okupili su se ispred stola predsjedavajućeg i nijesu dozvolili početak rasprave, nakon čega je predsjednik Skupštine, Andrija Mandić, prekinuo sjednicu.

Poslanici opozicionih partija u decembru su u više navrata blokirali rad parlamenta, uslovljavajući njegov rad povlačenjem odluke o prestanku funkcije sutkinje Ustavnog suda, Dragane Đuranović.

Vlast je optužila opoziciju da opstruira usvajanje budžeta, dok iz opozicionih partija poručuju da je u pitanju zaštita Ustava, jer se, kako tvrde, u Crnoj Gori desio ustavni puč.

Iz vlasti su više puta upozorili na moguće posljedice neusvajanja budžeta i privremenog finansiranja. Predstavnici opozicije su podsjetili da je država i 2021. godine funkcionisala sa privremenim finansiranjem, te da nije istina da će primanja zbog toga biti ugrožena.

Iz Ministarsva finansija u četvrtak je saopšteno da je Crna Gora ostvarila značajnu uštedu u budžetu u iznosu od 11,94 miliona EUR, zahvaljujući hedžing aranžmanu primijenjenom na dolarski kreditni aranžman sa kineskom Exim bankom za izgradnju prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare.

“Taj aranžman, realizovan u januaru prošle godine, još jednom potvrđuje sposobnost države da primjenjuje savremene finansijske alate za optimizaciju javnog duga i smanjenje fiskalnih rizika”, rekli su iz Ministarstva.

Ministarstvo je prošle sedmice izmirilo osmu ratu kredita prema kineskoj Exim banci za prioritetnu dionicu auto-puta, pri čemu je ostvarena ušteda od 5,22 miliona EUR.

“Naime, umjesto iznosa od 38,6 miliona EUR, koji bi bio plaćen prema srednjem kursu Centralne banke (CBCCG) na dan plaćanja, zahvaljujući hedžing aranžmanu plaćeno je 33,38 miliona EUR”, precizirali su iz Ministarstva.

Ove sedmice je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Roko Tolić, saopštio da imaju čvrste ponude niskobudžetnih aviokompanija za narednu godinu, kao i dodao da su pregovori u toku.

„Uvjeravam vas da imamo čvrste ponude, koje su za nas vrlo izazovne, a odnose se na narednu godinu, gdje određene niskotarfine kompanije žele čak da baziraju svoje avione na našim aerodromima. Iz nacionalnog interesa ne bismo voljeli da se dupliraju odredišta koja pokriva nacionalna avio-kompanija, ali svakakako bismo ponudili takvim kompanijama da pokriju destinacije zbog kojih građani idu u Tiranu“, rekao je Tolić.

