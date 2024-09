Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je crnogorski predsjednik Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno razmatranje zakone o porezu na dodatu vrijednost (PDV), akcizama i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 ojačao je 0,8 odsto na 1.006,9 poena, a MONEX 0,7 odsto na 15.201,07 bodova.

Promet je iznosio 80,55 hiljada EUR i bio je skoro četiri puta manji od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su akcije Montenegroberze, s obzirom na to da je u srijedu prodato 2,2 odsto akcija berze za ukupno 45 hiljada EUR. Prodati udio, prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), odgovara udjelu koji u Montenegroberzi ima CD-OIF HLT fond.

Prema podacima CDA, CD-OIF Atlas Mont posjeduje 31,34 odsto kacija Montenegroberze, Istanbulska berza ima 24,4 odsto, a Investiciono društvo CG broker-diler 17,26 odsto. Vlasnik 10,97 odsto akcija Montenegroberze je država, Atlas grupa ima 6,17 odsto, a CG-Crnogorska komercijalna banka 4,88 odsto.

Akcije Montenegroberze na kraju sedmice su koštale 600 EUR.

Na berzi su ove sedmice rasle dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema 4,5 odsto na 1,39 EUR, dok su akcije Crnogorskog Telekoma i Zetatransa ostale na prošlosedmičnom nivou od 2,15 EUR, odnosno 1,03 EUR.

Gubile su akcije Montecarga 13,3 odsto na 26 centi, Port of Adrie dva odsto na 15,2 centa, a Luka Bar 3,8 odsto na 25 centi.

Trgovano je i dionicama PLC Morača, Ulcinjske rivijere i Plantaža, koje su u petak koštale pet EUR, odnosno 4,4 EUR i 15,4 centa. Akcije Željezničke infrastrukture sedmicu su završile na 1,62 centa, UTIP Crna Gora 30 centi, a Izbora Bar 0,25 centi.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u ponedjeljak je vratio Skupštini na ponovno razmatranje zakone o PDV-u, akcizama i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

„Moj prioritet je bio i biće zaštita građana od daljeg rasta cijena, zbog toga vraćam Skupštini na ponovno razmatranje izmjene Zakona o PDV-u i akcizama kojima se povećava PDV i uvode nove akcize, što nesumnjivo povećava cijene“, rekao je Milatović na konferenciji za novinare.

On je naveo ta dva direktno smanjuju konkuretnost privrede, posebno turističkog sektora i proizvodnje vina, zbog čega je apelovao na poslanike da ne dozvole da teret tih mjera padne na leđa građana i crnogorske privrede.

Milatović je kazao da je donio odluku da vrati Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, jer ugrožava stabilnost Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i sistem međugeneracijske solidarnosti.

„Ovdje se ne radi o politici, već o budućnosti ljudi koji su cijeli radni vijek posvetili Crnoj Gori. Poslanici moraju shvatiti težinu ove odluke, jer će oni biti direktno odgovorni za minus u Fondu PIO“, dodao je Milatović.

Krajem sedmice ministar finansija Novica Vuković saopštio je da su prihodi budžeta u prvih osam mjeseci ove godine veći 80 miliona EUR od planiranih, te poručio da nakon sprovođenja programa Evropa sad 2 penzije mogu samo rasti.

On je, u emisiji Okvir na Televiziji Crne Gore, kazao da preliminarni podaci za prvih osam mjeseci pokazuju da je ostvareno 1,82 milijarde EUR prihoda, što je 136 miliona više nego prošle godine. Pored toga suficit budžeta za prvih sedam mjeseci je 42 miliona EUR.

“Govorimo o jednoj potpunoj likvidnosti budžeta. Sve obaveze koje su dospjele i došle do državnog trezora su realizovane. Stojimo na nivou od 600 miliona EUR depozita”, kazao je Vuković.

Početkom sedmice Monteput je objavio javni poziv za izradu idejnog projekta auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Tološi, u dužini od oko deset kilometara.

„Taj projekat predstavlja važan korak u unapređenju saobraćajne infrastrukture Crne Gore, jer će se kroz planiranu obilaznicu oko Podgorice rasteretiti gradski saobraćaj“, navodi se u saopštenju kompanije.

Projekat, kako je objašnjeno, podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije koja uključuje pun profil auto-puta sa projektovanom brzinom od 100 kilometara na sat. Na toj dionici planirane su dvije petlje – Smokovac, koja povezuje magistralni put Podgorica – Kolašin sa postojećom dionicom Smokovac – Mateševo, te Tološi, koja se povezuje s magistralnim putem Podgorica – Nikšić.

Iz Ministarstva saobraćaja ove sedmice je saopšeno da se na javni poziv za pretkvalifikaciju za izbor izvođača radova za izradu glavnog projekta i izgradnju druge dionice auto-puta Bar- Boljare, od Mateševa do Andrijevice, javilo pet kompanija i tri konzorcijuma koji su izrazili interesovanje za tu dionicu.

Iz Ministarstva saobaćaja je saopšteno za Gradski portal da će konačna cijena izgradnje druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice biti poznata nakon izbora najpovoljnije ponude od potencijalnog izvođača.

Iz resora Maje Vukićević su obavijestili da je zaključenje ugovora o projektovaju i izgradnji dionice Mateševo-Andrijevica planirano krajem ove godine, nakon čega će biti stvoreni uslovi za početak izrade glavnog projekta i izvođenje pripremnih radova, prenosi Gradski portal.

