Rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi su porasli u petak jer su se prinosi na trezorske obveznice smanjili sa svojih nedavnih najviših nivoa.

Ulagači su odvagnuli kumulativni učinak povećanja američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) koja su već sprovedena i analizirali ovosedmične komentare centralne banke.

Dow Jones Industrial Average porastao je 387,40 bodova ili 1,17 odsto, na 33.390,97. S&P 500 popeo se 1,61 odsto na 4.045,64, a Nasdaq Composite dobio je 1,97 odsto na zatvaranju na 11.689,01, prenosi SEEbiz.

Prinos na referentnu vrijednost desetogodišnjih trezorskih zapisa pao je ispod četiri odsto.

Trgovci su posmatrali četiri odsto kao ključan nivo u desetogodišnjem periodu koji bi mogao podstaći još jedan pad dionica. U trenucima ove sedmice kada je desetogodišnja stopa porasla iznad te tačke, dionice su se povukle.

Desetogodišnja državna obveznica referentna je stopa koja utiče na hipoteke i kredite za automobile, tako da bi porast prinosa mogao zatalasati privredu.

“Tržište dionica je u ovom trenutku vrlo osjetljivo na prinose obveznica i traži predah od nedavnih uzlaznih pomaka u prinosima”, rekao je glavni investicioni strateg BMO Wealth Managementa, Yung-Yu Ma.

Svi glavni prosjeci zabilježili su pobjedničku sedmicu. Dow je zabilježio rast od 1,75 odsto i prekinuo četvorosedmični gubitnički niz. S&P 500 zatvorio je 1,9 odsto na sedmici, što je bila prva pozitivna sedmica u posljednja četiri. Nasdaq je završio sedmicu s rastom od 2,58 odsto.

Raspoloženje na tržištu poraslo je u četvrtak nakon što je predsjednik Fed-a Atlante, Raphael Bostic rekao kako misli da centralna banka može zadržati povećanje kamatne stope na 25 baznih bodova umjesto povećanja od pola boda za koje se zalažu neki drugi zvaničnici.

Međutim, guverner Feda Christopher J. Waller zauzeo je oštriji ton u svojim komentarima za Mid-Size Bank Coalition of America, povećavajući mogućnost veće terminalne stope ako se brojke o inflaciji ne ohlade.

On se osvrnuo na veliki izvještaj o platama za januar, koji je pokazao da je privreda dodala 517 hiljada radnih mjesta, kao i najnovija očitanja indeksa potrošačkih cijena i izvještaja o izdacima za ličnu potrošnju.

“Ako ti izvještaji s podacima i dalje budu prevrući, ciljni raspon politike moraće se ove godine još više podići kako bismo osigurali da ne izgubimo zamah koji je bio na snazi prije objave podataka za januar”, rekao je Waller.

