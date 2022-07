Rast broja turista i namjenskih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, prema podacima lokalnih turističkih organizacija, boravi oko 95 hiljada turista, što je oko pet odsto više u odnosu na uporedni prošlogodišnji period, dok su ukupni namjenski prihodi veći oko 35 odsto.

Portparolka Nacionalne turističke organizacije (NTO), Nina Vukčević, kazala je da ukupan broj turista koji borave u Crnoj Gori čini 82 odsto realizacije u poređenju sa 2019. godinom.

“U hotelima bilježimo rast broja gostiju od deset odsto dok u privatnom smještaju taj rast iznosi tri odsto u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj gostiju boravi u Budvi, Herceg Novom i Ulcinju, a gotovo sve primorske opštine bilježe dvocifrene stope rasta, kao i Žabljak gdje trenutno boravi 28 odsto više turista nego lani”, rekla je Vukčević agenciji Mina-business.

Ona je navela da, posmatrajući period od početka maja zaključno sa 8. julom, prema podacima LTO-a, u prosjeku bilježimo rast broja gostiju od 46 odsto u odnosu na prošlu godinu.

“Takođe, prema trenutno dostupnim podacima Monstata, u objektima kolektivnog smještaja tokom prvih pet mjeseci boravilo je 1,5 puta više gostiju, koji su ostvarili gotovo dva puta više noćenja u odnosu na prošlu godinu”, kazala je Vukčević.

Prema njenim riječima, još jedan od pokazatelja uspješne turističke sezone su i ukupni namjenski prihodi, koji uključuju prihode od boravišne i turističke takse i članskog doprinosa, koji zaključno sa 7. julom iznose oko 1,14 miliona EUR, što predstavlja rast od oko 35 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

“Kada je riječ o strukturi turista, u našoj zemlji borave turisti iz Izraela, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Poljske, Mađarske, Češke, Kazahstana, Turske, skandinavskih zemalja kao i zemalja regiona”, saopštila je Vukčević.

Prosječna popunjenost aviona tokom juna sa naših emitivnih tržišta je na dobrom nivou. Primjera radi, iz Češke je na nivou od 94 odsto, Poljske 93 odsto, Velike Britanije 90 odsto, Danske 86 odsto i Njemačke 83 odsto.

“Tradicionalno, kako se približavamo takozvanom špicu turističke sezone očekuje se značajniji dolazak turista iz zemalja regiona, na prvom mjestu iz Srbije i Bosne i Hercegovine”, dodala je Vukčević.

Ona je navela da imaju veoma dobre najave sa tržišta Kazahstana za ovu godinu. Nacionalni avio prevoznik Kazahstana, Air Astana počeo je sa realizacijom letova i planirano je da se rotacije obavljaju do kraja septembra.

“Shodno najavama sa ovog tržišta, ove godine očekujemo dolazak oko 20 hiljada Kazahstanaca”, kazala je Vukčević.

Takođe, od sredine jula biće uspostavljeni čarter letovi sa Egiptom – tržištem sa kojeg do sada nije bilo direktnih avio veza, te očekuju organizovane dolaske turista iz Egipta krajem jula.

“Ove godine smo prvi put direktnim avio linijama povezani sa Češkom, posredstvom kompanije Air Montenegro, te su izvjesna intenzivnija turistička kretanja i sa ovog tržišta”, navela je Vukčević.

Ona je rekla da bi posebno pomenula tržište Izraela odakle tokom ove godine dolazi veliki broj gostiju.

“Zahvaljujući redovnoj avio liniji kompanije Isair kao i čarter letovima kompanije Air Montenegro, ali i veoma uspješnoj promociji koju smo imali na ovom tržištu, od aprila do oktobra očekujemo dolazak preko 50 hiljada izraelskih turista u Crnu Goru”, zaključila je Vukčević.

