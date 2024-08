Rast berzi uoči izvještaja Nvidie

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak berzanski indeksi blago porasli, nakon pada dan prije, a trgovalo se oprezno uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata najvećeg svjetskog proizvođača čipova za vještačku inteligenciju Nvidie.

Dow Jones indeks ojačao je 0,02 odsto na rekordnih 41.250 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,16 odsto na 5.625 bodova, a Nasdaq indeks 0,16 odsto na 17.754 boda, prenosi Hrportfolio.

U šest od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene dionica su porasle, a najviše u tehnološkom sektoru, u prosjeku 0,6 odsto.

To se ponajviše zahvaljuje rastu cijene dionica Nvidie od 1,5 odsto, nakon pada dan prije, a uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata.

Ulagači su oprezni, jer se plaše da bi rezultati Nvidie mogli biti slabiji nego što se očekuje. Očekuje se puno, jer bi samo snažan rast dobiti i prihoda mogao opravdati skok cijene dionice te kompanije od početka godine za više od 150 odsto.

Osim toga, rezultati najvećeg svjetskog proizvođača čipova za vjeptačku inteligenciju mogli bi znatno uticati na smjer tržišta, jer će ili podržati nastavak euforije u vezi razvoja vještačke inteligencije ili će ta euforija splasnuti.

Na oprez ulagača ukazuje skroman obim trgovanja. Vlasnika je zamijenilo samo oko 8,6 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obim u posljednjih 20 dana iznosio 11,9 milijardi.

I na evropskim berzama u utorak se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 odsto na 8.345 bodova, a frankfurtski DAX 0,35 odsto na 18.681 bod. Pariski CAC oslabio je 0,32 odsto na 7.565 bodova.

