Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da je raspisan tender za izvođača radova na zapadnoj obilaznici, od Komanskog mosta do kružnog toka na Bulevaru Donja Gorica.

On je održao sastanak sa direktorima Monteputa i Uprave za saobraćaj, Milanom Ljiljanićem i Radomirom Vuksanovićem na temu razvoja saobraćajne infrastrukture.

Spajić je konstatovao da je to jedan od prioriteta Vlade i dodao da je zadovoljan što su stvoreni svi preduslovi za posljednju fazu pred izvođenje radova na Zapadnoj obilaznici, ali i što se krenulom sa aktivnostima na projektu brze saobraćajnice Podgorica – Tuzi (Božaj).

„Danas imamo dvije važne vijesti za naše građane! Prva je da je raspisan tender za izbor izvođača radova na Zapadnoj obilaznici, od Komanskog mosta do kružnog toka na Bulevaru Donja Gorica, što je posljednji korak do početka radova“, rekao je Spajić.

On je kazao da je druga važna vijest da je danas potpisan i ugovor za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Podgorica – Tuzi, koja će imati direktnu vezu sa autoputem Bar-Boljare.

„Ovo je jedna od 18 dionica brzih cesti i autoputeva, na kojima uveliko radimo“, naveo je Spajić.

On je rekao da je zadovoljan dinamikom i aktivnostima Monteputa i Uprave za saobraćaj, koji trenutno rade na stvaranju uslova za izgradnju oko 500 kilometara auto-puteva i brzih cesti, koje će, kako je naveo, u potpunosti promijeniti Crnu Goru.

Procijenjena vrijednost izgradnje Zapadne obilaznice je 20,6 miliona EUR, a bulevar će biti dugačak tri kilometra, sa tri četvorokrake raskrsnice i jednim kružnim tokom.

Vuksanović je rekao da se radi o saobraćajnici bulevarskog tipa sa četiri trake uz obostrane trotoare i rasvjetu.

„Konkretno saobraćajnica će se raditi od kružnog toka kod salona namještaja „Grand“ do kružnog toka na Komanskom mostu. Period za izvođenje radova je 18 mjeseci po uvođenju izvođača u posao“, naglasio je Vuksanović.

Uslovi za raspisivanje tendera za izvođenje radova stekli su se potpisivanjem ugovora o sufinansiranju između Uprave i opštine Podgorica.

Gradonačelnica Podgorice, Olivera Injac, koja prisustvovala sastanku, kazala je da je ovo jedan od prioritetnih infrastrukturnih projekata za glavni grad, kojim će se omogućiti lakši tranzit oko Podgorice.

„Naše obaveze su bile pripreme projekta i tehničke dokumentacije, zatim eksproprijacija i komunalna infrastruktura. Mnogo je rada uloženo u prethodnim mjesecima i očekujemo da će dinamika ići po planu, te da će se uskoro krenuti sa izvođenjem radova na zadovoljstvo građana Podgorice“, naglasila je Injac.

Iz Vlade su kazali da je Monteput nastavio sa intenzivnim radom na pripremama za izgradnju 18 dionica auto-puteva i brzih cesti, a na tom planu je novi važan korak napravljen potpisivanjem ugovora za izradu idejnog rješenja od Podgorice do Tuzi (Božaj).

Ljiljanić je rekao da će ugovor raditi podgorička firma Via Project, a rok za izradu rješenja je četiri mjeseca.

„Ovo je još jedan korak u realizaciji ambicioznih planova Monteputa i Vlade, sa ciljem da se izgradi 500 kilometara auto-puteva i brzih cesti“, zaključio je Ljiljanić.

