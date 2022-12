Raspisan konkurs za najprestižniju poslovnu nagradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) raspisala je konkurs za izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika za ovu godinu.

“Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine je već tradicionalno, pod pokroviteljstvom Vlade, podržavan od najvećih poslovnih organizacija i uživa veliku pažnju crnogorske javnosti”, navodi se u saopštenju.

Upravni odbor AMM-a će sada, već sedmi put, dodijeliti jednu od najprestižnijih poslovnih nagrada u više kategorija ovogodišnjeg javnog konkursa.

Konkurs je raspisan u kategorijama menadžeri godine u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima, akcionarskim društvima, kao i preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države.

Konkurs je raspisan i u kategoriji menadžer godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama, mladi menadžer godine do 35 godina, projekt menadžer godine – najbolje vođeni projekat, menadžer godine u oblasti korporativnog upravljanja, nagrada za životno djelo, preduzetnik godine, najbolja institucija za obrazovanje i edukaciju menadžera i naj poslodavac po mjeri djece i porodice.

„Potvrda prestižnosti i vidljivosti nagrade AMM-a stigla je i od UNICEF-a, koji je u skladu sa rezultatima due diligance-a, Asocijaciju izabrao za vodećeg partnera za implementaciju nagrade, koja ima za cilj da promoviše politike na radnom mjestu prilagođene porodici i podigne svijest o značaju postizanja bolje ravnoteže između privatnog i poslovnog života“, dodaje se u saopštenju.

Za nagradu Naj poslodavac po mjeri djece i porodice važiće posebni kriterijumi, a AMM će poslovne organizacije koje su članice Poslovnog savjeta UNICEF-a – Privrednu komoru (PKCG), Savjet stranih investitora i Američku privrednu komoru u Crnoj Gori (AmCham), pozvati da se pridruže evaluacionom panelu, kao i da predlože kompanije za ovu kategoriju nagrade.

Predloge mogu uputiti članovi i partneri AMM-a, poslovna udruženja, kompanije, zaposleni i sindikati, javne institucije, lokalne uprave, strukovne organizacije i pojedinci na mejl [email protected], sa naznakom Nominacija, ili popunjavanjem obrasca na www.amm.co.me.

Kandidatkinje i kandidati mogu biti crnogorski i strani državljani koji posluju na teritoriji Crne Gore.

Rok za podnošenje prijava je 15. februar naredne godine.

Odluku o laureatima i specijalnim priznanjima će donijeti Upravni odbor, na predlog Izvršnog odbora AMM-a, a gala svečanost uručenja nagrada planirana je krajem aprila ili početkom maja.

