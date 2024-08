Rano govoriti o cijenama struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike, Saša Mujović, nije mogao da saopšti da li će naredne godine doći do poskupljenja struje, ali je kazao da će u svakom slučaju ugrožene kategorije potrošača biti zaštićene.

“Jako je teško reći da li će doći do poskupljenja električne energije. Zavisi koliko će nam faliti energije, po kojoj cijeni ćemo nabaviti tu energiju, kakva će biti hidrologija, kakva će biti proizvodnja solarne i vjetroenergije. Sve to kada saberemo znaćemo da li će doći do povećanja cijene struje”, kazao je Mujović u Jutarnjem programu TVCG.

On je poručio i da će u svakom slučaju ugrožene kategorije potrošača biti zaštićene, prenosi portal RTCG.

“Te kategorije – mali potrošači neće biti ugroženi i naći ćemo način da njih zaštitimo. Ko može očekivati poskupljenje, oni potrošači koji puno troše, privredni subjekti. Ali zaista je prerano govoriti o tome i moramo imati cjelokupnu analizu”, rekao je Mujović.

Mujović je kazao da nabavka elektične energije nije jednostavan proces, a naredne godine nedostajaće nam oko 700 GWh struje zbog rekonstrukcije TE Pljevlja.

Do sada nije nabavljena električna energije, a kako je kazao, traži se najpovoljniji trenutak. Ističe i da je isustvo pokazalo da je bolje nabavljati električnu energiju u više manjih tranši.

“Optimalan period za kupovinu električne energije su treći i četvrti kvartak godine”, kazao je Mujović i dodao da je teško tu mjeru preduzeti i smanjiti ili isključiti rizik.

Kada je riječ o zakupu pogona nikšićke Željezare, Mujović je naveo da je stvoren ambijent nesigurnosti i neizvjesnosti.

On je kazao da menadžment mora da ima dobru komunikaciju sa radnicima. Ozbiljan incident, kako je naveo, dogodio se nedavno u Željezari kada je investitor naišao na protest radnika.

“Radnici su možda malo ishitreno reagovali. Oni su još radnici EPCG i postoji jasan plan prema ugovoru, a 152 radnika će preuzeti zakupac u šest mjeseci, a ostatak je obaveza EPCG. Dakle, EPCG ne pravi faul prema radnicima. Pozivam radnike na strpljenje”, kazao je Mujović.

On je poručio da se i povjerenje sa radnicima mora graditi.

