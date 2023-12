Radulović: Zabrinjavajuće stanje u željezničkim preduzećima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje u kome se nalaze željeznička preduzeća je zabrinjavajuće, ocijenio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je razgovarao sa menadžmentom tih kompanija i najavio da će na prvoj narednoj sjednici Vlade upoznati kolege ministre sa problemima u željezničkom sektoru poručivši da trenutno stanje zahtijeva temeljne promjene i strateške intervencije.

“Dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra i infrastrukturni problemi stvaraju kompleksnu sliku koju je neophodno pažljivo analizirati”, rekao je Radulović.

On je naveo da je ovim kompanijama potreban profesionalan menadžment ali i sastav Odbora direktora kako bi prekinuli dosadašnju praksu da se na rukovodećim pozicijama nalaze politički kadrovi.

“Ono što već mogu najaviti jeste da će se status nekih preduzeća sigurno mijenjati uskoro. Konačna odluka predstoji nakon što se završi i određena analiza na osnovu Ugovora koji imamo sa Svjetskom bankom. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će uskoro početi da priprema Zakon o Željeznici što će svakako biti ključan izazov. Uradićemo sve da, zbog ozbiljnosti situacije, novo zakonsko rješenje bude spremno već u prvoj polovini naredne godine ili možda čak u prvom kvartalu”, poručio je Radulović.

On je kazao da ga ipak u ovom trenutku raduje što je Evropska komisija odobrila najveći pojedinačni iznos bespovratnih sredstava koji je Crna Gora ikada dobila od Evropske komisije.

“U pitanju je 112,6 miliona EUR koji su odobreni za rekonstrukciju željezničke dionice na potezu od Bara do Golubovaca. Ovaj iznos sredstava biće praćen jednakim iznosom kreditnih sredstava EBRD-a i EIB-a, što čini da je ovo jedna od najvećih kapitalnih investicija trenutno u Crnoj Gori. Finansijska podrška Evropske komisije u ovom iznosu je istovremeno i potvrda ispravnosti opredijeljenja Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji, kao jednom od ključnih strateških prioriteta ove Vlade”, zaključio je Radulović.

