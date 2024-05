Radulović: Vlada planira obilaznicu oko Herceg Novog do 2030. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jasan stav Vlade je da se do 2030. započnu i realizuju značajni infrastrukturni projekti, među kojima je i brza saobraćajnica duž crnogorskog primorja, u okviru koje će biti i obilaznica oko Herceg Novog, saopštio je resorni ministar, Filip Radulović.

On se, kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, sastao sa predsjednikom Opštine Herceg Novi, Stevanom Katićem, sa kojim je razgovarao o aktuelnim ali dugoročnim saobraćajnim projektima, koji će rješiti saobraćajne gužve u toj primorskoj opštini.

“Kada govorimo o gužvama tokom sezone, moram napomenuti da intenzivno radimo na uspostavljanju međunarodne pomorske linije koja će povezati Budvu i Dubrovnik u ljetnjoj turističkoj sezoni, što će umnogome rasteretiti granični prelaz između Crne Gore i Hrvatske”, kazao je Radulović.

On je ponovio da Ministarstvo ulaže značajna finansijska sredstva u razvoj putne infrastrukture kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih puteva, u cilju bolje saobraćajne povezanosti i smanjenja gužvi.

Radulović je naveo i da očekuje da će na ponovljenom javnom pozivu Monteputa do kraja juna biti izabran projektant za izradu idejnog rješenja prelaska Bokokotorskog zaliva i da će ovaj višedecenijski problem uspješno biti riješen savremenom saobraćajnom vezom preko mora.

“Ono što želim da naglasim jeste da su sa aspekta nadležnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva, ispunjeni svi propisani uslovi za proglašenje luke Lazure u Meljinama za luku nautičkog turizma-marinu”, istakao je Radulović.

Katić je saopštio da je u toku proces projekcije trase lokalne zaobilaznice, a radi se i idejno rješenje nastavka te obilaznice.

Oba projekta su jako važna, s obzirom na to da prva faza ide od Sutorine do Zelenike, a nastavak obilaznice do Morinja, što će značajno smanjiti kilometražu kada se dolazi iz Kotora, odnosno kada se ide prema Kotoru ili Nikšiću.

“Ja se nadam da ćemo početak radova imati već naredne godine i da će se na taj način rasteretiti i riješiti makar dio problema kada je u pitanju saobraćaj kroz Herceg Novi” naveo je Katić.

Kako je istakao, u fokusu je bila i tema vezana za luku u Zelenici, za koju je prije više godina pokrenuta procedura dobijanja dozvole za pristajanje kruzera.

„Postoji veliko interesovanje brojnih kompanija i privrednika Boke da se omogući pristajanjje kruzera u zeleničkoj luci i vjerujem da će to biti omogućeno za narednu sezonu”, zaključio je Katić.

