Radulović: Uz sve izazove napreduje izgradnja bulevara Tivat – Jaz

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja bulevara Tivat – Jaz realizuje se po planu, uprkos gužvama i ljetnjoj turističkoj sezoni, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je objasnio da na projektu ima određenih izazova zbog čega će biti potrebna tješnja saradnja svih uključenih strana, ali da očekuje da će svi rokovi biti ispoštovani.

“Na ovom projektu imamo određene izazove zbog čega sam imao sastanak sa predstavnicima Opština Kotor i Tivat, kao i predstavnicima Crnogorskog elektrodistributivnig sistema (CEDIS) i Regionalnog vodovoda. Tražio sam njihovu veću uključenost u rješavanju određenih problema kako bi rokovi završetka projekta bili ispoštovani”, kazao je Radulović.

Budući da se radovi izvode u jeku ljetnje turističke sezone, tokom koje naša zemlja ostvaruje velike prihode, Radulović je od izvođača tražio da aktivnosti prilagodi saobraćajnim kretanjima kako se ne bi stvarale gužve i zastoji.

“Apelovao sam na izvođače radova da dinamiku rada usklade sa potrebama turizma i da vode računa kako ne bi dodatno otežavali saobraćaj na ovoj dionici puta koja je najfrekventnija u zemlji tokom ljetnjih mjeseci”, rekao je Radulović.

On je podsjetio da rekonstrukcija obuhvata dionicu magistralnog puta od aerodroma Tivat do plaže Jaz, ukupne dužine 16 kilometara. Vrijednost projekta je oko 54 miliona EUR, a sredstva su obezbijeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“Izgradnjom bulevara kroz Tivat imaćamo put koji će značajno smanjiti gužve u saobraćaju koje su naročito bile izražene u ljetnjim mjesecima i čime će se poboljšati povezanost aerodroma Tivat sa primorskim gradovima”, zaključio je Radulović.

