Radulović: Digitalizovan dio usluga u Lučkim kapetanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo pomorstva je, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, u okviru platforme e-plaćanje implementiralo elektronsko plaćanje za sve usluge koje obavljaju Lučke kapetanije u Baru i Kotoru.

Na stranici https://eplacanje.gov.me/ se može realizovati plaćanje administrativnih taksi, naknada i ostalih javnih prihoda, elektronskim putem uz upotrebu platnih kartica.

Ministar pomorstva, Filip Radulović je, kako je saopšteno iz tog resora, od stupanja na dužnost insistirao na digitalizaciji pomorske administracije.

On je naveo da je usluga izdavanja vinjeta u potpunosti digitalizovana što znači da se elektronskim putem podnose zahtjevi i obavljaju plaćanja, a strankama je ostalo isključivo da fizički dođu u Kapetaniju i preuzmu vinjetu.

„Ovo je samo jedan segment koji je realizovalo Ministarstvo pomorstva, a sve u cilju realizacije i implementacije plana koji obuhvata digitalizaciju svih usluga koje pružaju Lučke kapetanije“, kazao je Radulović.

U cilju implementacije navedenog plana, realizovano je elektronsko plaćanje za sve ostale usluge koje se realizuju u Lučkim kapetanijama dok će se u narednom periodu raditi na potpunoj digitalizaciji svih usluga.

„Riječ je o zahtjevnom procesu koji, između ostalog, podrazumijeva saradnju sa drugim državnim institucijama i razmjenu elektronskih podataka između organa, kao i izmjenu postojeće zakonske i podzakonske regulative“, zaključuje se u saopštenju.

