Radnicima obećano postepeno ispunjavanje zahtjeva i ugovori na neodređeno

Kamenari, (MINA-BUSINESS) – Menadžment Morskog dobra iz Budve i radnici trajektne linije Kamenari-Lepetane kojom upravlja to državno preduzeće jutros su postigli dogovor da se postepeno ispune njihovi zahtjevi.

Pobjeda piše da je dogovor i da svi radnici umjesto privremenih na rok od po dva mjeseca, uskoro dobiju ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

Predstavnik radnika i poslovođa trajektne linije Morskog dobra, kapetan Aleksandar Crvenko, potvrdio je Pobjedi da je postignut dogovor sa rukovodstvom Morskog dobra.

“Mi smo samo tražili da se ispoštuje ono što je ranije dogovoreno i obećano. Izjave pojedinih funkcionera i političara koje ste mogli pročitati jutros nas se ne dotiču. Ponavljam, mi nijesmo politička opcija, interesuje nas samo ono što je obećano da se ispoštuje. Dogovor je postignut, ispoštovaće se, nastavljamo dalje da radimo, nema zastoja, nema ničega i to je to”, kazao je Crvenko.

On je naveo da je nakon pregovora koje su od juče poslijepodne intenzivno vodili sa izvršnim menadžmentom, postignut dogovor da se postepeno ispune njihovi zahtjevi i da svi radnici umjesto privremenih na rok od po dva mjeseca, uskoro dobiju ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

Prvo će ugovore za stalno dobiti prva grupa od 30-ak radnika koja je u Morsko dobro došla 17, 18. i 19. februara kada je i preuzeta trajektna linija od dotadašnjeg privatnog operatera Pomorskog saobraćaja, a onda sukcesivno kako im aktuelni privremeni ugovoro budu isticali i svi ostali zaposleni.

On je podsjetio da je radnicima bivšeg privatnog operatera trajektne linije u Boki – kompanije Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog, proteklih mjeseci kada je Morsko dobro preuzimalo taj posao, od predsjednika Upravnog odbora Blaža Rađenovića i izvršnog direktora Morskog dobra Mladena Mikijelja, javno obećavano da će svi koji iz Pomorskog saobraćaja pređu u Morsko dobro i pomognu toj državnoj firmi u uspostavljanju trajekne linije, nakon prvog privremenog na dva mjeseca, dobiti ugovore o radu za stalno.

List piše da se to nije desilo, a nakon što je ovih dana poslovodstvo Morskog dobra ponovno izigralo ranije data obećanja radnicima i po treći put im ponudilo na potpis ugovore o privremenom radu do sepetmbra mjeseca, te naložili poslovođama da one koji ne potpišu takav ugovor odmah pošalju kućama, zaposleni su se pobunili.

