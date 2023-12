Radnici odblokirali rudokop Seoca

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici Novih boksita odblokirali su rudokop Seoca, nakon današnjeg razgovora sa ministrom energetike i rudarstva, Sašom Mujovićem, prenosi RTNK.

Oni su prihvatili ponudu koju su dobili od kompanije Uniprom metali, a koja se odnosi na zapošljavanje na neodređeno 50 bivših radnika BUMECH-a u firmi Zeta Mine, nakon probnog rada od 30 dana.

Probni rad počinje 1. januara.

Takođe, preostali radnici koji su počeli angažman u firmi Novi boksiti, moraju proći probni rad od šest mjeseci u skladu sa zakonom, nakon čega će svi koji zadovolje kriterijume zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme.

Mujović je kazao da svi zajedno treba da se potrude da dogovor bude ispoštovan, te da će se biti potrebe i za još većim zapošljavanjem.

On je dodao je da mogu formirati zajedničku komisiju koja će ocjenjivati rad tih radnika.

Predstavnik radnika, Igor Krulanović, kazao je da će, u slučaju da nakon šest mjeseci radnici ne dobiju rješenje, i četvorica članova sindikata prekinuti radni odnos.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS