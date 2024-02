Radisson otvara hotel u Kolašinu do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radisson Hotel Group namjerava da krajem godine u Kolašinu, u okviru ski centra Kolašin 1450, otvori hotel od 188 soba, saopštili su predstavnici kompanije.

Radisson Hotel Group je, kako su objasnili, na međunarodnoj hotelskoj investicionoj konferenciji HOTCO 2024 najavila svoj debi u Crnoj Gori, potpisivanjem ugovora za Radisson Blu Hotel & Resort Kolašin.

„Riječ o hotelu od 188 soba – od prostranih standardnih soba do niza modernih apartmana, uključujući junior i predsjednički, čije je otvaranje planirano tokom skijaške sezone, u četvrtom kvartalu ove godine“, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su dodali da se rizort nalazi na nadmorskoj visini od 1450 metara, na lokaciji ski centra Kolašin 1450 na planini Bjelasica, koja raspolaže sa 42 kilometra ski staza i beskrajnim pješačkim stazama.

„Do Kolašina, glavnog skijaškog i planinskog područja Crne Gore, lako se dolazi iz zemlje i susjednih država, a za samo 75 minuta vožnje od Podgorice i aerodroma impresivnim, nedavno otvorenim autoputem“, rekli su iz hotelske grupe.

Potpredsjednik poslovnog razvoja za područje istočne Evrope u Radisson Hotel Group, David Jenkins, kazao je da su neizmjerno ponosni na dolazak u Crnu Goru, rastuće tržište regionalnog turizma koje je u potpunosti komplementarno sa njihovim planovima proaktivnog proširenja poslovanja u priobalnim i urbanim centrima.

„Otvaranje planinskog rizorta u području Kolašina u skladu je sa našom strategijom regionalnog rasta i dodatno snaži našu poziciju na Balkanu gdje trenutno imamo 19 hotela sa 3,5 hiljada soba u funkciji i u razvoju”, naveo je Jenkins.

Izvršni direktor Bjelasice 1450, Ratko Radonjić, rekao je da partnerstvo sa Radisson Hotel Grupom za njih predstavlja apsolutno zadovoljstvo i pokazuje njihovu posvećenosti najvišim standardima u građevinskoj industriji.

„Ponosni smo što smo naše poslovanje proširili prema vrhovima Bjelasice i upotpunili ga ovim hotelom visoke kategorije. Uvjereni smo da će Kolašin postati još privlačnija destinacija i privući posjetioce iz cijelog svijeta, koji će dobiti usluge najviših ugostiteljskih standarda“, saopštio je Radonjić.

Osnivač Bjelasice 1450 je građevinska kompanija Zetagradnja iz Podgorice, koja na crnogorskom tržištu posluje četvrt vijeka i koja je svoje poslovanje proširila na tržište zemalja EU.

Hotel će, kako je najavljeno, u ponudi imati veliki broj sadržaja uključujući opcije usluživanja u baru u foajeu, cjelodnevnom i specijalizovanom restoranu, a svi će imati spoljnu terasu. Wellness zona sadrži unutrašnji i spoljni bazen, kao i fitness centar sa namjenskim prostorom za jogu. Pored toga, prostori za sastanke i događaje imaju površinu od 385 metara kvadratnih i sadrže glavnu dvoranu, sale za sastanke i foaje.

U okruženju rizorta nalazi se nekoliko uzbudljivih atrakcija, kao što su Biogradsko jezero, Hram Hristovog roždestva u Mojkovcu, manastiri, Partizanski spomenik Breza, kanjon Tare, Kolašin i botaničke bašte, kao i vožnje žičarom.

