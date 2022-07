Radiće na iznalaženju rješenja za ubrzanje započetih kapitalnih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će posvećeno raditi na iznalaženju što skorijih rješenja kojima će se praktično ubrzati realizacija već započetih kapitalnih projekata u sjevernim opštinama, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija (MKI), Ibrahimović je danas sa saradnicima obišao Andrijevicu, Plav i Gusinje i sa predsjednicima tih opština kako bi razgovarali o razvojnim planovima ali i o njihovim potrebama, naročito u dijelu infrastrukture.

“Kada su u pitanju razvojni projekti sjeverne regije, pristup mora biti usmjeren ka realizaciji onih projekata koji imaju najbolje izglede da budu brzo realizovani i da počnu da rezultiraju planiranim efektima koji se od njih očekuju, a sve u cilju doprinosa daljem privrednom i ekonomskom rastu i razvoju”, rekao je on.

Ibrahimović je kazao da je važno da čuje stavove predsjednika o tome koji su to projekti za koje smatraju da je njihova realizacija visoko na listi prioriteta, a da su najznačajniji za sveukupni razvoj opština.

“Ali i da mogu biti brzo realizovani jer nas kašnjenje skupo košta na svim poljima, a indikator da visoku cijenu plaćamo jesu upravo brojke koje imaju tendenciju drastičnog mijenjanja demografske slike sjevera naše države”, dodao je Ibrahimović.

Iz MKI su naveli da su predsjednici opština upoznali Ibrahimovića i saradnike sa statusima tekućih projekata, svako u svojoj opštini, ali i sa izazovima sa kojima se suočavaju zbog nedostatka sredstava za nastavak realizacije pojedinih kapitalnih projekata.

Predsjednici opština, kako se dodaje, saglasili su se da ubrzan socioekonomski razvoj i unapređenje života svih građana sjevera moraju biti na listi prioriteta rada nove Vlade.

Ibrahimović je nakon razgovora sa predsjednikom opštine Andrijevica Željkom Ćulafićem obišao lokalitete za nekoliko krupnih kapitalnih projekata koji su važni za dalji razvoj te opštine, kao što su sportska sala, kuća voća i reciklažni centar.

“U Plavu je fokus razgovora sa predsjednikom opštine Nihadom Canovićem stavljen na završetak nekoliko projekata kada je u pitanju lokalna putna infrastruktura, nakon čega su sagovornici obišli lokaciju za izgradnju budućeg doma za stare”, kazali su iz MKI.

Predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić upoznala je prisutne sa nekoliko problema u realizaciji projekata koji su započeti, ali i predložila određena rješenja za njihovo prevazilaženje.

Na sastanku je, kako se navodi, bilo riječi o poboljšanju putne i komunalne infrastrukture kao preduslova za razvoj etno turizma koji je prepoznat kao strateška grana turizma u ovoj sjevernoj opštini.

Iz MKI su rekli da je zajednički zaključak sagovornika da unapređenje turističke ponude sjevera kroz valorizaciju značajnih potencijala, kroz jačanje putne infrastrukture, unapređenje poljoprivredne proizvodnje samo su neki od uslova koji će omogućiti lokalnom stanovništvu kvalitetnije uslove za život uz kontinuiranu podršku Vlade u ruralni razvoj ovih opština.

“Vlada će posvećeno raditi na iznalaženju što skorijih rješenja kojima će se praktično ubrzati realizacija već započetih kapitalnih projekata u ovim opštinama, uz nezaobilazno očuvanje životne sredine, što bi finalno trebalo da dovede do povećanja konkurentnosti sjeverne regije u koju se, nažalost, u proteklom periodu nije dovoljno ulagalo”, zaključio je Ibrahimović.

