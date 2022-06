Putnici da ranije dođu na aerodrom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore pozvali su sve putnike koji imaju let iz Podgorice sjutra oko 13 sati, da ranije dođu na aerodrom.

“Aerodrom Podgorica poziva sve putnike koji imaju kupljene karte za letove sjutra oko 13 sati da ranije stignu na aerodrom s obzirom na najavu blokade saobraćajnice ka našoj vazdušnoj luci koja će trajati od 13 do 14 sati”, navodi se u saopštenju Aerodroma Crne Gore.

Bivši zaposleni Montenegro Airlines-a (MA) su najavili da će sjutra u 13 sati ponovo blokirati saobraćajnicu prema aerodromu Podgorica, ovoga puta u trajanju od jedan sat.

