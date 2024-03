Put Jezerine – Lubnice od sjutra otvoren za saobraćaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Put Jezerine – Lubnice biće od sjutra otvoren za saobraćaj, osim za teretna i vozila za prevoz opasnih materija, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, režim probnog rada podrazumijeva da će saobraćaj biti omogućen svakim danom od sedam do 18 sati.

Iz Vlade su kazali da će zabrana saobraćaja do daljnjeg važiti za teretna vozila i vozila za prevoz opasnih materija.

Najavljeno je da će premijer Milojko Spajić, sa ministrima saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem i turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimirom Martinovićem, i direktorom Uprave za saobraćaj Radomirom Vukasanovićem obići put Jezerine – Lubnice i tunel Klisura.

„Nakon problema na izgradnji puta Lubnice – Jezerine, koji su bili izraženi u prethodnom periodu, svi građevinski i asfalterski radovi na otvorenoj trasi i u tunelu Klisura kroz Bjelasicu su završeni“, navodi se u saopštenju.

