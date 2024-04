PU aktivno radi na digitalizaciji i uvođenju sive ekonomije u legalne tokove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenju poslovnog ambijenta doprinijeće sprovođenje reformskih procesa i uvođenje većeg stepena digitalizacije sa misijom ka jednostavnoj i efikasnoj naplati poreza, kroz snažnu, modernu i efikasnu Poresku upravu (PU), saopštio je vršilac dužnosti direktora te institucije, Sava Laketić.

On je učestvovao na prvom MFIC Talks događaju u organizaciji Savjeta stranih investitora (SSI) u Crnoj Gori.

Panel je bio prilika za pokretanje dijaloga i razmjenu mišljenja o temama i izazovima sa kojima se suočavaju strani investitori i poslovna zajednica.

Moderator panela je bio predsjednik Savjeta, Tamaš Kamaraši, koji je ocijenio da je MFIC Talks koncept koji treba da unaprijedi komunikaciju kompanija članica Savjeta sa predstavnicima donosilaca odluka.

“Cilj je da pokrenemo dijalog o temama koje su važne za strane investitore i za cijelu poslovnu zajednicu. Zahvaljujem se našim patron članicama koje su podržale organizaciju MFIC Talks događaja – kompanijama One Crna Gora, Jugopetrol, Adriatic Marinas – Porto Montenegro, Luštica Bay i Crnogorska komercijalna banka (CKB)”, naveo je Kamaraši.

Laketić je na pitanje koje su ključne barijere u poreskoj politici, odgovorio da je ključni problem u ranijem periodu bila nepredvidivost poreskog sistema, nedostatak stalne i kvalitetne komunikacije.

“Nastavićemo da radimo proaktivno i namjera je da unaprijedimo komunikaciju između institucija sistema”, dodao je Laketić.

On je naveo da PU nije u dovoljnoj mjeri digitalizovana.

“Sa Udruženjem banaka ćemo ubrzo potpisati memorandum, gdje ćemo na nivou IT sistema spojiti banke i PU, što će značajno ubrzati proces odobravanja kredita, povećati povjerenje u tu dokumentaciju koja se do sad pismeno predavala i bila podložna zloupotrebama”, najavio je Laketić.

Laketić je rekao da su, što se tiče samog plaćanja poreza, sa bankama imali pojedinačno razgovore.

“Sa bankama koje su uvele direktan platni promet sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom (BiH) razgovarali smo o mogućnosti otvaranja dodatnog računa u PU. Međutim, jedan dio poreza nije u nadležnosti PU, a to je porez na nepokretnost koji je u okviru lokalnih uprava. Bićemo medijator između lokalnih uprava i banaka pa ćemo pomoći da se taj proces dovede do kraja”, precizirao je Laketić.

On je naveo i da su kontaktirali određene internet platforme za kratkoročno iznajmljivanje smještaja koje su prepoznali kao sivu zonu.

“Pored toga što postoji dio privrede koji želi da izbjegne plaćanje poreza, prepoznali smo da u tom segmentu ima onih koji bi rado platili porez, ali nemaju načina. Već smo u komunikaciji sa internet platformama, kako bismo dobili izvještaj i implementirali registar. Prvo izdavanje smještaja, a onda našli najlakši način da se elektronski uplati porez”, rekao je Laketić.

Na pitanje šta će smatrati svojim najvećim uspjehom na kraju mandata, Laketić je odgovorio da je to dostizanje potrebnog nivoa profesionalizacije PU i približavanje standardima zemljama EU.

On je naglasio da je jedan od ciljeva stvaranje atraktivne poreske klime kroz transparentan poslovni ambijent, zasnovan na vladavini prava i poštovanju zakonskih okvira i procedura, koja doprinosi većem stepenu dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i efikasnoj naplati poreza.

