Prvi paketomati u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Montenomaks C&L, koja posluje u okviru Nelt Grupe, u deset gradova na 15 lokacija, uvodi inovativno i praktično rješenje za automatizovanu dostavu pošiljki, odnosno paketomate.

„Montenomaks prva na tržište uvodi ovo pouzdano i praktično rješenje za automatizovanu dostavu pošiljki, kako bi se korisnicima omogućila još jedna opcija sigurne, brze i lake dostave paketa. Ovo je ujedno i prilika kompanijama da kupcima, prilikom onlajn kupovine, ponude preuzimanje pošiljki na paketomatima u saradnji sa ovom kurirskom službom“, navodi se u saopštenju.

Paketomati će biti postavljeni u deset gradova u Crnoj Gori, na 15 lokacija u Podgorici, Budvi, Nikšiću, Bijelom Polju, Herceg Novom, Baru, Beranama, Rožajama, Ulcinju i Kotoru, na Lukoil i EKO pumpama, kao i u HDL supermarketima.

„Paketomati su pametna, jednostavna i efikasna opcija dostave, koja uz to štedi i vrijeme. Naime, korisnici mogu preuzeti svoju pošiljku na najbliže izabranom paketomatu kada žele, uz mogućnost preuzimanja paketa 24 sata sedam dana u sedmici“, rekli su iz Montenomaksa.

Izvršni direktor Montenomaks C&L, Milenko Popović, naveo je da kao prva kompanija koja ovu uslugu uvodi na tržište Crne Gore, Montenomaks C&L još jednom pokazuje da je lider u integrisanoj logistici i pružanju kurirskih usluga.

„Brzi tempo današnjeg života znači da moramo da budemo fleksibilni i prilagodljivi, i da korisnicima nudimo usluge koje su u skladu sa njihovim potrebama i novim navikama. Ljudi sve više kupuju online, i uvođenjem paketomata, mi im sada pružamo mogućnost da pošiljku preuzmu kada i gdje im odgovara“, poručio je Popović.

Radno vrijeme paketomata na benzinskim stanicama je 24 sata, sedam dana u sedmici, dok je radno vrijeme paketomata u supermarketima identično kao u tim maloprodajnim objektima. Plaćanje je moguće putem platnih kartica i to na POS terminalima koji su postavljeni na samim paketomatima.

„Paketomati su veoma praktični za kupovinu na internetu, jer preusmjeravanjem pošiljke na paketomat, korisnik može biti siguran da će ga paket sačekati na izabranoj lokaciji u roku od dva dana od momenta preuzimanja, ukoliko nije povećan obim pošiljaka na izabranom paketomatu“, rekao je Popović.

On je naveo da su sigurni za upotrebu, a njihovo korišćenje je jednostavno i lako. Uz to, na svim paketomatima se nalazi detaljno uputstvo za upotrebu, po koracima.

Osim praktičnosti, paketomati su i zeleni kanal isporuke jer mogu doprinijeti smanjenju emisije štetnih gasova. Naime, procenat isporuke pošiljki iz prvog pokušaja je veći na paketomatima, a vozila za dostavu posjećuju manje lokacija, čime se smanjuje emisija gasova.

„Veći broj paketa može se isporučiti u samo jednom paketomatu, a paketomati se obično nalaze na frekventnim i lako dostupnim lokacijama, čime se smanjuje i upotreba motornih vozila, a samim tim i emisija gasova sa efektom staklene bašte“, rekli su iz kompanije.

Preuzimanje paketa funkcioniše po jednostavnom principu. Podaci potrebni za preuzimanje pošiljke šalju se na mobilni telefon korisnika, putem Viber aplikacije ili SMS-a. Kada je pošiljka isporučena na odabranu lokaciju, korisnik dobija novu poruku koja sadrži KOD za otvaranje pregrade u kojoj je pošiljka. Ako je pošiljka unaprijed plaćena ona se ukucavanjem dobijenog KOD-a odmah preuzima, dok se za pošiljke koje imaju otkupninu, otkupni iznos plaća karticom na terminalu samog paketomata. Nakon uspješnog plaćanja, otvara se pregrada u kojoj je pošiljka i ista se može preuzeti.

Nova usluga praktična je i za sve online biznise, a informacije o servisu, načinu korišćenja i lokacijama paketomata u gradovima u Crnoj Gori, dostupne su na linku https://paketomati.me/

